Guerra de Ucrania, hoy en directo: Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev

Zelenski y Sánchez coinciden en que Europa debe "tener voz" en las conversaciones de paz en Ucrania

Un soldado ucraniano salta de un vehículo blindado durante un entrenamiento cerca de la línea del frente en dirección a Pokrovsk. / Evgeniy Maloletka / AP

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

