EEUU
Al menos un policía herido tras un tiroteo en una universidad de Atlanta
EFE
Al menos un oficial fue herido y trasladado a un hospital este viernes tras un tiroteo en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, en Georgia, Estados unidos, según el Departamento de Policía de Atlanta.
La Universidad Emory emitió esta tarde una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un "tirador activo".
"CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar", escribió en X la cuenta de Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.
De acuerdo con FOX5, tanto la Universidad Emory, como el Hospital Universitario del mismo nombre han sido cerrados.
El medio local indica, además, que en el lugar de los hechos hay varios vehículos policiales con disparos y algunos con fugas de fluidos.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones