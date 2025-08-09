En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, hoy en directo: El Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska
El presidente ruso y su homólogo estadounidense se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos un muerto en un ataque con un dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod
Al menos una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un ataque con un dron ucraniano cuya detonación ha dejado una vivienda familiar "completamente destruida por el fuego" en la región rusa de Bélgorod, según han informado las autoridades locales.
"En la aldea de Pochaevo, en el distrito de Graivoron, como resultado del lanzamiento de un artefacto explosivo desde un dron contra una vivienda particular, ocurrió lo peor: un civil falleció", ha explicado el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en una publicación en Telegram en la que ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y allegados de la víctima mortal.
Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska. “La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
Orbán lamenta que "Europa está dormida" mientras Trump negocia con Putin la paz en Ucrania
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha denunciado que "Europa está dormida" mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la iniciativa para resolver con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, la guerra en Ucrania, y ha exhortado directamente a los líderes de Francia y Alemania a mover ficha. Orbán cree que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ya deberían haberse reunido con Putin. "La guerra es en Europa, no al otro lado del océano. Nos interesa ponerle fin", ha reclamado el jefe del Gobierno húngaro en una entrevista radiofónica.
Xi y Putin abordan la guerra en Ucrania y reafirman su alianza estratégica durante llamada
El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron la situación en Ucrania y reafirmaron el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales, según informaron medios estatales.
Durante el diálogo, Putin, que de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua fue el que solicitó la llamada, explicó la postura rusa sobre la guerra en Ucrania y valoró positivamente el papel de China en la búsqueda de una solución política.
Trump niega que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito para encontrarse con él
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso.
Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelenski para poner fin a la guerra de Ucrania.
"No, no", respondió Trump al ser preguntado si Putin debe reunirse con Zelenski para poder verse también con el estadounidense.
No obstante, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post que Trump solo se reuniría con Putin si este accedía a reunirse con Zelenski.
Trump niega que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito para encontrarse con él
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso. Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelenski para poner fin a la guerra de Ucrania.
Zelenski reclama una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania, después de que Rusia y Estados Unidos hayan acordado celebrar en los próximos días un encuentro de alto nivel entre sus respectivos jefes de Estado, Vladimir Putin y Donald Trump. "Ucrania debe participar en las negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia (...) Por tanto, el formato de las reuniones de líderes debe ser trilateral", ha declarado durante su discurso vespertino diario antes de agradecer al inquilino de la Casa Blanca "su disposición a buscar soluciones reales". Zelenski ha defendido que en Kiev confían "en que esta guerra puede terminar con una paz duradera, pero cada paso debe ser cuidadosamente considerado para acertar". Por ello, ha pedido la presencia de "la voz de Europa" en dichas reuniones. "Toda decisión que se tome para poner fin a esta guerra y garantizar la seguridad concierne verdaderamente a toda Europa, no solo a un país. Por eso, la voz de Europa debe tener peso en estos procesos", ha declarado el jefe de Estado ucraniano. Además, ha explicado que durante la jornada ha mantenido "numerosas conversaciones y consultas" con sus socios. "Todos coinciden en que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra en Europa y contra Europa", ha dicho tras agregar que ha hablado, entre otros, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú. "Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax. Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.
Ankara habla con Moscú sobre las negociaciones por la paz en Ucrania
El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha hablado este jueves por teléfono con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, sobre el estado de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, sin que trascendiera si abordaron el posible encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. Fidan y Lavrov debatieron el estado actual de las negociaciones entre Moscú y Kiev para resolver el conflicto bélico en Ucrania, señala Anadolu, citando fuentes del Ministerio de Exteriores turco. La agencia no hace referencia a una posible participación turca en la preparación del encuentro entre Trump y Putin, que el Kremlin ha confirmado para la próxima semana, aunque sin aclarar dónde se celebraría. Putin indicó hoy que "uno de los lugares más adecuados" sería Emiratos Árabes Unidos, con cuyo presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió este jueves en Moscú, pero sin confirmar esta elección. En el pasado, Turquía, que mantiene muy buenas relaciones con Rusia, pese a apoyar la postura de Ucrania en la guerra, ha servido de lugar tanto para intercambios de prisioneros de guerra como para negociaciones entre delegaciones rusas y ucranianas. Desde mayo pasado, los equipos negociadores de Kiev y Moscú mantuvieron tres reuniones en Estambul, la última el 23 de julio, sin lograrse progresos sustanciales hacia un alto el fuego, que Kiev exige como requisito para negociar un acuerdo más amplio que ponga fin al enfrentamiento armado.
Detenidos dos adolescentes al tratar de envenenar a un militar ruso por orden de Ucrania
Dos adolescentes rusos fueron detenidos por intento de asesinato de un militar al rociar con veneno su coche en Siberia, informó este jueves el Comité de Instrucción de Rusia (CIR). "El CIR está investigando una causa penal contra dos menores de edad residentes de Novosibirsk por intento de asesinato de un sujeto en ejercicio de funciones oficiales", informaron a través de su canal de Telegram. Consideran que los adolescentes actuaron bajo órdenes de los servicios secretos ucranianos, quienes les ofrecieron una recompensa económica por el asesinato de un militar ruso. Para llevar a cabo el crimen, los acusados recibieron tres dosis con sustancias químicas peligrosas de parte de la inteligencia ucraniana. Los jóvenes fueron grabados mientras aplicaban el veneno sobre la palanca del asiento del piloto del vehículo personal del militar, mientras se encontraba estacionado en un aparcamiento público. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso frustró el intento de asesinato evitando daños a la víctima. Actualmente se está investigando de qué clase de sustancia química se trataba.
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- Los propietarios de perros tendrán que desembolsar este dinero tras aprobarse la nueva ley del Gobierno: 1.400 euros
- El deterioro veranea en O Grove
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones