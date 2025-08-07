En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un 36 % de los drones lanzados este martes por Rusia alcanzan objetivos en el este de Ucrania

Militares ucranianos operan un vehículo aéreo no tripulado Penguin cerca de la línea del frente en dirección a Pokrovsk.

Militares ucranianos operan un vehículo aéreo no tripulado Penguin cerca de la línea del frente en dirección a Pokrovsk. / Evgeniy Maloletka / AP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents