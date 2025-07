Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Virginia Mielgo ha cruzado la Franja de Gaza: "El plan genocida es muy evidente y está siendo ejecutado y filmado"

Rebusca y "es difícil". Le cuesta encontrar las palabras más adecuadas para describir lo que sintió en aquel primer momento, cuando el convoy en el que viajaba hizo su entrada a través del único paso fronterizo habilitado entonces y su mirada, pese a que ya había contemplado imágenes en los medios de comunicación, se topó con una zona "absolutamente devastada". Atravesando Kerem Shalom recuerda el silencio, una ausencia de habla que cree compartida con el resto de compañeras y compañeros que cruzan hacia el interior de la Franja de Gaza, porque quizás "distopía" es la definición que encuentra más acertada para explicar la sensación que la invadió. Todo escombro y sin un edificio en pie, en su primera impresión no dejaba de repetirse: "Esto no es real. No puede estar siendo permitido", para a continuación dejar paso a la "absoluta indignación" al pensar que aquellas eran las consecuencias y el resultado de un conflicto generado por los hombres, que aquel paisaje completamente arrasado no se debía a una catástrofe natural, sino que "no es algo casual, se sabe y se permite". Y la complejidad para abordar lo vivido se presenta cuando tras la rabia aparece cierta impotencia al reflexionar sobre lo "pequeñas" que son las personas y "qué poco se puede hacer por los compañeros que viven allí".