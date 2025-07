Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Irán advierte de que el alto el fuego con Israel es "frágil"

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido este sábado de que el alto el fuego alcanzado con Israel es "frágil", aunque ha manifestado su disposición a volver a la mesa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, origen del conflicto.

"El alto el fuego evidentemente es frágil. El motivo es obvio. Creo que el régimen israelí no hace ningún alto el fuego y tiene muy malos antecedentes", ha argumentado Araqchi en una entrevista con la televisión china CGTN.

Araqchi ha subrayado que tienen "mucha cautela" y que están "totalmente preparados si se rompe el alto el fuego". "Pero ese no es nuestro deseseo. No eran nuestro deseo desde el principio. No queríamos esta guerra, pero estamos preparados. No queremos que siga esta guerra, pero estamos totalmente preparados", ha añadido.