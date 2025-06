El 'Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia de Chávez y Maduro, se declara culpable en EEUU de delitos de narcotráfico

La diminuta figura y calva de Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como 'el Pollo' un apodo concedido por Hugo Chávez, volvió a estar en el centro de la mirada de muchos venezolanos en las últimas horas. El hombre que manejó los hilos de la contrainteligencia militar, fue legislador furiosamente oficialista, se abrazó tanto con el comandante bolivariano como su sucesor, Nicolás Maduro, para luego dar el portazo en 2019, se sentó frente a un tribunal neoyorquino con rostro compungido. Frente a los jueces se declaró culpable de los delitos de "conspiración narcoterrorista", "conspiración para importar narcóticos", "posesión de armas de fuego" y "conspiración para poseer armas de fuego". Podrían caer 30 años de prisión sobre sus espaldas. "Explotó su cargo como director de inteligencia militar de Venezuela y olvidó su responsabilidad con el pueblo venezolano para perjudicar intencionalmente a Estados Unidos", dijo Robert Murphy, director interino de la DEA.

'El Pollo' fue extraditado desde Madrid a Estados Unidos dos años atrás, después de que viviera en España a partir de 2019. En un principio ofreció a las autoridades españolas información rimbombante sobre el madurismo y sus presuntas relaciones con el grupo libanés Hezbollah. "Mi información tiene valor si es canalizada de forma correcta. Así he manejado y guardado celosamente todo siempre. Hasta ahora no he utilizado nada, ni he dicho nada a nadie, de ninguna agencia, de ningún país, con dos excepciones: La Corte Penal Internacional y la comisión de Derechos Humanos de la ONU". Los documentos en su poder no tenían nada de valioso. Eran pura fantochada. Estuvo en prisión y obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Evadió las restricciones y lo recapturaron. Intentó mover cielo y tierra para no ser despachado en un avión a Estados Unidos. La extradición terminó con sus aventuras europeas.

"Tras años de intentar evadir la ley, Carvajal Barrios probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal", señaló al respecto Murphy. La justicia norteamericana lo acusa de ser parte del 'Cartel de los soles' un supuesto grupo conformado por altos mandos militares venezolanos para enviar cocaína a Estados Unidos.

Con Chávez desde los inicios

Carvajal conoció la gloria en su país. La obtuvo por un sentido de la astucia. Había sido un mediocre estudiante de la Academia Militar: ocupó uno de los últimos puestos de su promoción. En 1992 participó, sin embargo, del alzamiento armado de Chávez contra la presidencia de Carlos Andrés Pérez que se considera como el comienzo del movimiento bolivariano. Estuvo con el "comandante" en varios episodios claves de su vida política. En virtud de esa confianza dirigió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entre 2004 y diciembre de 2011 y luego, con Nicolás Maduro, entre abril de 2013 y enero de 2014.

Estados Unidos lo incluyó en una lista negra hace 13 años por sus vínculos con las FARC de Colombia. En 2014, Maduro lo nombró cónsul general en Aruba. Su presencia en la isla caribeña con un cargo menor, resultó para muchos una mascarada. Se habló de negocios oscuros asociados al oro extraído en Venezuela. El 'Pollo' fue arrestado por pedido de un tribunal norteamericano. "Fue una emboscada terrible. Me la juego por él; ha roto el récord en la lucha contra el narcotráfico", dijo Maduro en aquella oportunidad. El "presidente obrero" llegó a hablar de secuestro. Al retornar a Caracas, Maduro lo recibió como un héroe. Abrazó su pequeño cuerpo con entusiasmo. “El Pollo está vivo y libre”, dijo y el Parlamento cantó sus propias alabanzas. El "héroe" empezó a preparar su huida con sigilo y en los momentos más álgidos de la disputa entre el Palacio de Miraflores y la oposición. Como parte de su pirueta decidió "reconocer" al diputado Juan Guaidó como "presidente encargado". Lo hizo fiel a su estilo empalagoso. "Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia". Creyó tener una pizca de ascendencia en las Fuerzas Armadas y las llamó a sumarse a la conjura. "Depende de ustedes, la forma en que todo esto termina". Como lo le hicieron caso y se escapó a Madrid.

A partir de esa ruptura, Maduro lo presentó como un ser deleznable. "Lo boté apenas llegué al Gobierno, por su mala conducta". Carvajal le respondió: "dices que me botaste cuando hiciste justo lo contrario. ¿Cómo atreves a llamarte cristiano cuando eres seguidor de cuanta creencia se te cruza por enfrente? Eres un devoto santero, seguidor de Sai Baba y quién sabe de qué otra religión". En el Palacio de Miraflores no descartan por completo que "El Pollo" todavía pueda infligir algún tipo de daño.