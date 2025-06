Kallas cuestiona la legitimidad del ataque de EEUU sobre las instalaciones nucleares de Irán

El presidente Donald Trump no tiene ninguna duda de que los ataques lanzados por su aviación contra las instalaciones atómicas de Irán han destruido "completamente" el programa nuclear de Teherán y califica de "fake" las informaciones de medios de su país que lo cuestionan. La alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, no entra en discusiones sobre su efectividad. Pero sí cuestiona la legalidad de esos ataques.

"Todo uso de la violencia debe atenerse a las reglas del derecho internacional", afirmó la ex primera ministra de Estonia y actual jefa de la diplomacia europea, en un aparte de la cumbre de la OTAN en La Haya y en declaraciones a la televisión británica BBC. Al margen de los efectos de los ataques estadounidenses sobre esos objetivos, para Kallas está claro que con ello no se habrá "borrado" el 'know how' nuclear iraní, por lo que sigue siendo necesaria una solución diplomática.

"Tenemos otros problemas que abordar con Teherán, entre ellos su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania y la situación de los ciudadanos europeos encarcelados en Irán", afirmó.

Actitud servil

Las declaraciones de Kallas son una especie de contrapeso frente a la actitud calificable de servil hacia Trump mostrada en La Haya por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente estadounidense es un "hombre fuerte" y un "hombre de paz", cuya acción en Irán merece "todo mi reconocimiento", afirmó Rutte en una comparecencia conjunta con Trump, en una cumbre donde de por sí todo parece orientado a tratar de complacer al poderoso presidente.

"Quiero elogiarle por ello", prosiguió Rutte, quien calificó de "cruciales" las "14 enormes bombas" lanzadas contra las instalaciones nucleares iraníes. El secretario general de la OTAN, aparentemente, no se siente comprometido por el mensaje plagado de elogios que anteriormente había enviado a Trump felicitándole por su acción. Se trataba de un mensaje privado, que luego el presidente estadounidense difundió a través de su red social.