Israel acepta el alto el fuego con Irán tras una noche de ataques recíprocos

Tras 12 días de guerra, Israel acepta el alto el fuego. La madrugada de este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una tregua entre Irán e Israel. “A la luz de haber alcanzado los objetivos de la operación, y en plena coordinación con el presidente Trump, Israel acepta la propuesta del presidente de un alto el fuego bilateral”, ha confirmado esta mañana el gobierno israelí en un comunicado. Irán, por su parte, no ha dado una respuesta concreta, pero sí que ha asegurado que “siempre que el régimen israelí ponga fin a su agresión ilegal contra el pueblo iraní, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”. Una hora después del anuncio del gobierno israelí, el Ejército asegura haber identificado misiles lanzados desde Irán a territorio israelí.

Durante la noche del lunes, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, convocó al gabinete de seguridad, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamiri, y el director del Mossad, David Barnea, “para informar que Israel ha logrado todos los objetivos de la Operación León Ascendente, y mucho más”, asegura el comunicado del gobierno israelí. “Israel se ha quitado de encima una doble amenaza existencial: la relativa a la cuestión nuclear y a los misiles balísticos”, ha celebrado, a la vez que el hecho de que el Ejército israelí “logró superioridad aérea completa en los cielos de Teherán, asestó un duro golpe al liderazgo militar y destruyó docenas de los principales objetivos del régimen iraní”.

Más allá de enumerar los éxitos conseguidos estos días por sus tropas, el gobierno israelí ha agradecido a Trump y a Estados Unidos “por su apoyo defensivo y por su participación en la eliminación de la amenaza nuclear iraní”, y ha asegurado que “Israel responderá con fuerza a cualquier violación del alto el fuego”. Pasadas las 18 horas locales (00h horas peninsulares), el presidente estadounidense ha anunciado que Israel e Irán habían acordado “un alto el fuego completo y total” que entraría en vigor al cabo de seis horas. “Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, ¡pero no lo hizo y nunca lo hará!”, ha comunicado en su red social Truth Social. La tregua israelí instigada por Trump se produce horas después de que Irán bombardease la base militar estadounidense de Al Udeid en Qatar, la mayor de EEUU en Oriente Próximo.

Muertos en ambos bandos

A lo largo de la noche, ambos países han intercambiado misiles que han provocado víctimas mortales. En Irán, al menos nueve personas han muerto, y, en Israel, cinco personas han perdido la vida en un ataque en la ciudad sureña de Beerseba. También esta madrugada el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se ha pronunciado en X. “Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones: Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés”, ha escrito. “Hasta el momento, no hay ningún “acuerdo” sobre ningún alto el fuego ni cese de las operaciones militares; sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 de la mañana, hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”, ha sentenciado.

“La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante”, ha concluido. No obstante, horas después de la supuesta entrada en vigor del alto el fuego y una hora después de que el gobierno israelí lo anunciara, el Ejército israelí ha alertado de la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el norte de Israel, y se han activado las sirenas en toda esa zona. “Los sistemas defensivos están en funcionamiento para interceptar la amenaza”, han declarado. En el anuncio de la tregua, el gobierno israelí se ha dirigido a su ciudadanía para alertarles de que no hay cambios en las directrices de seguridad para los civiles.

"Y ahora Gaza"

Por su parte, los representantes políticos de Israel no han tardado en celebrar la “aplastante victoria” de su país en la guerra, en palabras del ministro de Finanzas y miembro del gabinete de seguridad, Bezalel Smotrich. “Hemos eliminado una amenaza existencial inmediata y hemos dañado gravemente al régimen de los ayatolás iraníes, incluyendo la destrucción de docenas de objetivos en Teherán durante la noche”, ha declarado. “Ahora [nos dirigimos] con todas nuestras fuerzas a Gaza para completar la tarea: destruir a Hamás y devolver a nuestros rehenes, y garantizar, con la ayuda de Dios, muchos años de seguridad y crecimiento para el pueblo de Israel”, ha añadido.

Un miembro del partido Likud de Netanyahu ha cuestionado la decisión. “La gran pregunta no es si abordamos las amenazas inmediatas al Estado de Israel, sino si mi hijo de un año tendrá que enfrentarse a esos mismos actores amenazantes dentro de unas décadas”, ha tuiteado. “No cabe duda de que ganamos esta guerra, pero la pregunta es: ¿se ha rendido el enemigo? ¿O es solo una ronda que ganamos por puntos?”, ha planteado. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha aprovechado la ocasión para exigir el fin de la guerra contra Gaza, que ha matado a más de 56.000 palestinos. “Y ahora Gaza. Es hora de [terminar] allí también. Devuelvan a los rehenes, pongan fin a la guerra. Israel necesita comenzar la reconstrucción”, ha dicho el centrista en un comunicado.