Los fiscales de la causa contra Cristina Kirchner rechazan que pueda cumplir la pena de cárcel en su domicilio

Argentina se prepara para vivir horas de tensión. Los fiscales que intervinieron en el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, Diego Luciani y Sergio Mola, expresaron su rechazo a que la expresidenta cumpla en su domicilio la condena de seis años ratificada por el Tribunal Supremo. Luciani y Mola, dos fiscales de relaciones a cielo abierto con el expresidente Mauricio Macri, habían reclamado también una pena de 12 años para Fernández de Kirchner. En su petición, conocida en las vísperas de la presentación de la exmandataria en los tribunales capitalinos, los acusadores consideraron que no es procedente que la líder del peronismo, el principal partido opositor, cumpla la sentencia en su apartamento en el barrio de Monserrat, al sur de la ciudad de Buenos Aires. "No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad". Tampoco admitieron que existan razones de seguridad para que Fernández de Kirchner, objeto de un intento de magnicidio el 1 de septiembre de 2022, vaya a una cárcel común.

Luciani y Mola ya se habían opuesto a conceder ese beneficio a Nelson Periotti, otro de los funcionarios condenados en la misma causa por corrupción en la obra pública, quien cumplirá 80 años el 3 de julio y cuyo estado de salud es delicado. Fernández de Kirchner ha sido dos veces presidenta y una vicepresidenta. Esos antecedentes, señalaron, no son condición exclusiva para que la justicia acceda a la petición de los abogados. "Conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Su concesión no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada esté incluida en alguno de los supuestos que enumera la ley". Recordaron además que la exjefa de Estado tiene 72 años. Los fiscales se abrieron no obstante a la posibilidad de que no sean escuchados sus argumentos. En el caso de que Fernández de Kirchner permanezca en su domicilio sugirieron que lo hiciera con una tobillera electrónica. Con las mismas explicaciones de Luciani y Mola, abogados que defienden a militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976-83) se presentaron ante el tribunal que debe decidir la suerte de Fernández de Kirchner para exigir que se le niegue el arresto domiciliario.

Preocupación en el Gobierno

Fernández de Kirchner, quien sostiene que el juicio en su contra fue político y sin pruebas, se propone el miércoles llegar a los tribunales, a unos cinco kilómetros de su apartamento, acompañada por una multitud de seguidores. El Gobierno de ultraderecha parece dividido ante la posibilidad de que esa procesión se convierta en un acontecimiento que alimente la épica de una expresidenta que veían en franco declive de su influencia. Según el portal 'La Política Online', el poderoso asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, realizaba intensas gestiones para evitar esa escena en la calle y otorgarle a la expresidenta el beneficio requerido en una audiencia virtual antes de la hora señalada. El propio jefe de Ministros, Guillermo Francos, hizo saber sobre el interés presidencial de que se despeje el peligro de un acontecimiento en el espacio público. "Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom". El temor a un "cisne negro" es elocuente en parte del entorno del anarcocapitalista.

Pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una exguerrillera peronista de los años 60 que dio un giro político radical a lo largo de su dilatada carrera por numerosos partidos, se ha inclinado por desafiar a la movilización y modificó el lunes el Estatuto de la Policía Federal para que los uniformados puedan realizar requisas a personas y vehículos sin necesidad de orden judicial, una medida considerada inconstitucional.

En este contexto, el Partido Justicialista, el nombre oficial del peronismo, preparaba este martes la marcha de acompañamiento. "Argentina con Cristina", es el lema de la manifestación acompañada por todos los sectores de ese partido que, antes del dictamen del Supremo, se peleaban como perros y gatos. La sentencia obró el milagro coyuntural de unir voluntades. Las centrales obreras ya no tienen el peso determinante del pasado en la vida laboral. Una huelga general solía paralizar el país en todos sus resquicios décadas atrás. Pero la informalidad del trabajo redujo su peso específico. A pesar de esa debilidad, discutía llamar a una huelga general.