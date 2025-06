Rodrigo Guerra, asesor de León XIV: "El Papa es plenamente consciente del sufrimiento que viven los latinos en EEUU"

Como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, el filósofo Rodrigo Guerra (Ciudad de México, 1966) ha sido uno de los colaboradores más cercanos a León XIV, cuando el hoy Papa era cardenal y presidente de ese organismo vaticano. Hoy, en entrevista con EL PERIÓDICO, Guerra repasa, a través de ese ojo privilegiado, el mes —este 8 de junio— que acaba de pasar desde la elección del primer Papa agustino y peruano-estadounidense de la historia.

Lo primero: ¿Cómo es Robert Prevost en las distancias cortas?

Es muy cálido, sencillo y con una gran paz interior. A diferencia de otros prefectos (ministros vaticanos) más nerviosos, él siempre mantenía la calma. Es un hombre valiente y reflexivo, no introvertido.

¿Cuántas veces ha hablado con él desde que lo eligieron?

La noche que lo eligieron, en Santa Marta, donde tuvimos unos minutos. Y de nuevo lo vi hace dos sábados. Me dijo: "Todo está cambiando muy rápido".

Y hablaron en…

En español. Él es mucho más latinoamericano de lo que se piensa. Acaba de renovar el DNI peruano, le encanta la música, la comida, el sentido del humor latinoamericano. Incluso ama la religiosidad popular latinoamericana, la Virgen María como la amamos los latinoamericanos de a pie, con una gran simpleza. Vengo de una reunión del CELAM [Consejo Episcopal Latinoamericano] y todos los obispos coincidieron en que tenemos al segundo Papa latinoamericano de la historia. Le gustan las pizzas de Chicago nomás.

¿Qué balance hace de este primer mes?

Se está empezando a ver cómo será su pontificado, un pontificado continuista pero con un Papa con otra personalidad y formación. León XIV no es, por supuesto, otro Francisco, pero también es cierto que Robert Prevost no fue un cardenal que sufriera el pontificado de Francisco.

¿Qué significa esto en la práctica?

Que madurará muchas de las visiones del fallecido Papa. Por ejemplo, hacia adentro de la Iglesia, es un Papa que se está moviendo en la senda, ya trazada por Francisco, de una Iglesia más sinodal [...] para superar el paradigma de esa jerarquía tan vertical que ha marcado [a la institución] en el pasado. Hacia afuera, él mismo lo dijo: ha elegido el nombre de León para recordar a León XIII, el Papa de la doctrina social, que inició la reflexión sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y de los más pobres en el contexto de la revolución industrial. Esto, trasladado a nuestros días, significa repensar el mundo ante la cuarta revolución industrial que estamos viviendo.

Rodrigo Guerra abraza a Robert Prevost tras ser elegido Papa, el pasado 8 de mayo. / CEDIDA

Y todavía no lo han acusado de comunista.

No, aún no. Sí ha sido acusado de ser excesivamente liberal por parte de Carlo María Viganò, un antiguo nuncio en EEUU. Y de Steve Bannon, uno de los asesores más importantes de la Casa Blanca, que considera que es parte de este mundo demasiado modernista que trajo el Concilio Vaticano II. Pero otros también ya lo están calificando de muy conservador, porque ha dicho que el matrimonio debe ser pensado en clave heterosexual, monógamo y abierto a la vida, que es la doctrina de siempre de los papas.

Un Papa anti-Trump. ¿Es así?

Creo que en la elección han incidido factores sociales y políticos globales, pero sobre todo se ha buscado a una figura que pudiese promover la unidad al interior de la Iglesia y entre los pueblos del mundo. [...] Sí es cierto que, siendo cardenal, el Papa respaldó, de forma muy personal, la última carta de Francisco sobre las medidas migratorias en EEUU., donde el fallecido Papa les recordaba a los obispos estadounidenses la importancia de respetar a nuestros próximos. El Papa es plenamente consciente del sufrimiento que viven los latinos [en EEUU] y creo que próximamente la Iglesia se volverá a pronunciar sobre este tema.

¿Será el primer choque?

Espero que no. La Iglesia está a favor de una inmigración ordenada, pero el primer elemento es el respeto absoluto por los derechos humanos fundamentales.

¿Es posible que se abran nuevos espacios con el Vaticano como mediador en las guerras en curso?

León ha sido muy claro en seguir denunciando la invasión de Rusia en Ucrania, [...] mientras que, en el caso del conflicto israelí, León XIV, que tiene un gran aprecio por la comunidad judía, y que en ningún sentido puede ser calificado de antijudío, lamenta la política prácticamente de exterminio que se está llevando a cabo en Palestina y que se ha cobrado la vida de miles de niños. El Papa es clarísimo en que eso hay que detenerlo a toda costa, que ninguna acción terrorista puede justificar una reacción que está siendo igualmente inaceptable contra la población palestina.

¿Y qué posibilidades concretas hay de que Putin y Zelenski se encuentren en el Vaticano para negociar la paz?

Es aún solo un proyecto, todavía hacen falta pasos importantes, no por parte de la Santa Sede. Hace falta que las partes realmente lo acepten.

¿Un obstáculo es la Iglesia ortodoxa rusa?

Así es. El patriarca de Constantinopla, Bartolomé, ya se ha acercado, pero espero que también el patriarca [ruso] Cirilo pueda tener algún tipo de acercamiento.

El papa León XIV, durante su primera pregaria Regina Caeli, el pasado 11 de mayo en la basílica de San Pedro del Vaticano. / BEATA ZAWRZEL / CONTACTO / EUROPA PRESS

¿Habrá cambios en las mediaciones diplomáticas en América Latina?

Creo que se continuará con la línea de Francisco. Ya está sucediendo. Monseñor Paul Gallagher, que es el responsable de las relaciones con los Estados, está actualmente visitando Cuba, donde hay varios temas pendientes entre el Gobierno y la Iglesia. Espero que se den pasos nuevos hacia adelante. Todas las partes están trabajando. Los obispos católicos aún han de verse reconocidos como personalidad jurídica, [...] y ahora hay una nueva liberación de presos. También sobre Venezuela, la Iglesia no opta por una opción ideológica, pero hará lo que pueda para proteger la paz que merece el pueblo venezolano. En Nicaragua, en cambio, esperemos que se restablezca el diálogo; actualmente hay solo cinco obispos que están operando, cuatro obispos siguen expulsados, tampoco hay nunciatura (embajada) ni encargado de negocios, y el episcopado está reducido casi a la mitad. También hay gran preocupación por la desastrosa crisis humanitaria de Haití.

Con España, una polémica de nunca acabar es la de la resignificación del Valle de los Caídos.

Sí, con el Gobierno de España, la Secretaría de Estado ha firmado un acuerdo y ha habido protestas de sectores católicos ultraconservadores, muy lamentables y que han lastimado el buen nombre de los obispos españoles. Estos acuerdos se han realizado con la mejor buena voluntad y la Santa Sede ha intervenido de manera decisiva y decisoria, y por eso me esperaría que los católicos españoles entiendan que es por voluntad del Santo Padre que las cosas están sucediendo así, [...] y que hacer actos de boicot no es la vía, como ha sucedido en España. Se tienen que entender las nuevas coordenadas de la realidad social española. Como mexicano, me es incomprensible cómo, en nombre de un glorioso pasado católico español, se protesta utilizando medios que agreden frontalmente a los obispos. Algunos grupos les han gritado "traidores" y les han insultado. Aquí hay un cortocircuito y un desenfoque respecto a lo que significa ser católico en el siglo XXI.

¿La extrema derecha será un problema también para León XIV?

Hablaré de América Latina y EEUU. Los grupos de extrema derecha allí son una mezcla de varios aspectos de forma simultánea: viejos grupos católicos integristas, grupos evangélicos, pentecostales y neopentecostales, pero también libertarios, más cercanos al anarcocapitalismo, y por supuesto son motivo de gran preocupación. El propio Prevost ha sufrido los ataques de algunos de estos grupos en los meses previos a la elección, que usaron el falso argumento de encubrir abusos con el intento de dañarle. Eso tuvo que ver con el grupo ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana de Perú, que ya el Papa Francisco decidió extinguir por completo. El Papa los conoce muy bien; le hicieron acusaciones muy graves también cuando él llegó al Vaticano como prefecto. Espero que estos grupos entiendan que estamos en otro momento y no en la etapa de calumnias y difamación.