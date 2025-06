Orgullo LGTBIQ+: Grandes empresas retiran el patrocinio de los desfiles en EEUU por temor a represalias de Trump

Estados Unidos no celebrará el Orgullo LGBTQI+ este año, al menos no oficialmente. Donald Trump se ha negado a emitir la ya tradicional proclamación presidencial que declara junio como el Mes del Orgullo. Pero más allá de esta omisión, las amenazas de la Casa Blanca para perseguir a las empresas privadas que fomenten programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) ha provocado una retirada masiva de patrocinadores corporativos en eventos del Orgullo en todo el país. Los organizadores alertan de un impacto económico directo: a los festivales de ciudades como Nueva York, San Francisco o Washington les faltan hasta 750.000 dólares para poder celebrarse con normalidad.

El 40% de las grandes empresas está reduciendo su implicación en el Orgullo en 2025, frente al 9% en 2024, según un reciente estudio de Gravity Research. El porcentaje es aún mayor entre aquellas con contratos federales: el 57% planea recortar actividades públicas relacionadas con el Orgullo por temor a represalias oficiales. Entre las compañías que han reculado destacan Mastercard, Pepsi, Nissan, PwC, Deloitte, Comcast, Garnier, Anheuser-Busch, empresa detrás de Budweiser, y Diageo, el gigante de las bebidas que fabrica la cerveza Guinness y el vodka Smirnoff.

Entre las principales empresas estadounidenses que integran el ránking Fortune 100, se ha registrado un 72% menos de menciones a temas de diversidad, equidad e inclusión, y una caída del 60% en participación en eventos del Orgullo. De los más de 200 responsables de comunicación encuestados anónimamente, el 61% citó el temor a represalias de la Administración Trump como principal motivo del repliegue, y un 39% más de ellas mencionó el miedo a la reacción de una sociedad cada vez más conservadora, todo según el mismo informe.

Motoristas durante la celebración del desfile del Orgullo, el 30 de junio de 2024 en San Francisco. / MINH CONNORS / AP

Pocas empresas han dado explicaciones. Algunas, como Nissan, alegan una contención de gastos generalizada; otras han optado por donaciones anónimas para evitar consecuencias políticas. El caso de Meta (compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) fue a la inversa: San Francisco rompió su relación con Meta, uno de los patrocinadores históricos del Orgullo en esta ciudad californiana, después de que su CEO, Mark Zuckerberg, acercara posiciones con Trump, retirara objetivos de inclusión e introdujera cambios en la moderación de contenido que favorecen la difusión de bulos.

Retrocesos legales

Trump evitó emitir la proclamación durante su primer mandato, aunque en 2019 publicó un mensaje en redes reconociendo el aporte de la comunidad LGBTQI+ y expresando solidaridad con los perseguidos en otros países. Seis años después, él mismo impulsa legislación en su contra.

El Orgullo de 2025 se perfilaba como un año simbólico por el décimo aniversario de la legalización del matrimonio para personas del mismo sexo, durante el mandato de Barack Obama (10 años más tarde que en España). Sin embargo, este se está convirtiendo en un año de retrocesos. Estados rurales del centro del país, como Utah, Idaho y Montana, han prohibido las banderas arcoíris en edificios y escuelas públicas, con multas de hasta 500 dólares diarios. Se calcula que hay hasta 700 propuestas de leyes que amenazan a los derechos de las personas LGBTQI+ en todo el país.

Desde su primer día en la Casa Blanca, Trump puso en marcha la maquinaria anti LGBTQI+, revocando políticas de inclusión en agencias federales y amenazando a las empresas privadas que no hagan lo mismo. También ha intensificado la presión contra la atención sanitaria de afirmación de género, especialmente en menores. El FBI ha solicitado pistas sobre clínicas que brindan estos cuidados, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó cambiar el nombre del buque naval que homenajeaba al activista gay Harvey Milk, un icono de San Francisco reconocido en todo el mundo.

Banderas del mes del Orgullo durante un partido de béisbol entre los San Francisco Giants y los San Diego Padres, el pasado 2 de junio. / JEFF CHIU / AP

'Rainbow-washing'

La retirada masiva del apoyo corporativo reavivó el debate sobre el 'rainbow-washing': usar símbolos del Orgullo para mejorar la imagen de marca sin compromisos reales, como cambiar el logo en junio sin aplicar políticas inclusivas.

El 68% de los adultos LGBTQI+ en EEUU cree que las empresas apoyaban el Orgullo por interés comercial, y solo el 16% piensa que lo hacen por convicción, según una encuesta del Pew Research Center. Entre los adultos no LGBTQI+, el porcentaje es algo menor pero entre los jóvenes se dispara.

El retroceso económico preocupa porque, más allá de los desfiles, implica una pérdida de financiación para iniciativas de concienciación y desarrollo social durante todo el año, en un sector ya afectado por recortes desde el regreso de Trump.

Además, una parte clave del presupuesto es la seguridad del evento, especialmente tras incidentes como el intento de atentado en Idaho en 2022. El caso de Washington DC, sede del evento bianual World Pride, es significativo: la ciudad, que ha cambiado de orientación política con el nuevo gobierno, se ha vuelto hostil, especialmente hacia personas trans. Egale Canada y la African Human Rights Coalition han recomendado no asistir al evento por motivos de seguridad, en particular para personas trans y no binarias.

Participantes en una marcha del Orgullo en Nueva York, el 4 de junio de 2023. / YUKI IWAMURA / AP

Sociedad dividida

A pesar del repliegue, más de 100 ciudades estadounidenses celebrarán el Orgullo este junio, según Gay Pride Calendar, y el apoyo social se mantiene. Según el Public Religion Research Institute, el 89% de los demócratas, el 78% de los independientes y el 62% de los republicanos respaldan protecciones para las personas LGBTQI+. Según Pew Research, dos tercios de los adultos LGBTQI+ han asistido al menos a un evento del Orgullo. El festival de Nueva York, con 2,5 millones de asistentes en 2024, sigue siendo el mayor del país.

Sin embargo, a medida que el tema se politiza, la sociedad se divide, en un tema que se ha convertido en chivo expiatorio de la extrema derecha trumpista. Una encuesta de Associated Press/NORC señala que la mitad de los adultos en EEUU aprueba cómo Trump maneja las cuestiones trans, y un 40% respalda su gestión general. Aún alto, pero menos de la mitad.