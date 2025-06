Las nuevas restricciones de Trump para viajar a Estados Unidos provocan indignación en Venezuela y Cuba

Las nuevas restricciones para viajar a Estados Unidos de la Administración de Donald Trump provocan malestar e indignación entre venezolanos y cubanos. Nicolás Maduro pidió este jueves al magnate republicando no dejarse "envenenar más contra Venezuela". Frente a las nuevas barreras que se suman a las deportaciones y las cancelaciones de visas, el presidente se comprometió a salir "en defensa de la dignidad, honor y decencia" de aquellos que abandonaron el país debido a la crisis económica y el conflicto político. "Somos gente de bien. Ya basta de campañas y mentiras", dijo.

"¿Se acaba la visa para un sueño?", se preguntó el semanario 'Tal Cual', glosando una popular canción del dominicano Juan Luis Guerra. 'Buscando visa, la razón de ser/ Buscando visa para no volver, no volver', se canta y la letra identificó a millones de latinoamericanos, entre ellos los venezolanos que en virtud del nuevo decreto del magnate tienen prohibida la entrada, aunque tengan autorización para realizar negocios, estudiar o realizar intercambio cultural y académico.

Trump dice que Maduro estaba "listo para irse", pero que Biden "lo fortaleció" / EFE

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) lamentó la medida que también incluye entre otros 12 países a Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán porque "agrava aún más la ya compleja situación migratoria". La oposición pidió a la Casa Blanca "que revise esta decisión y excluya a Venezuela de dicha lista". Henrique Capriles, quien fue dos veces candidato presidencial y acaba de conseguir un curul en la Asamblea Nacional (AN, Congreso) pidió "respeto" a "los derechos, as leyes internacionales y los principios fundamentales de humanidad y solidaridad". Los que salieron de Venezuela eligieron a Estados Unidos como destino "buscando protección y oportunidades. Somos el 0.25% de la población de ese país".

La reacción en La Habana

El canciller cubano Bruno Rodríguez sostuvo que la prohibición que afecta a los connacionales "tiene trasfondo racista" y cuenta con el "apoyo de políticos" anticastristas que forman parte del Gobierno, como el canciller Marco Rubio, hijo de una familia de cubanos radicados en La Florida a fines de los años cincuenta. Para Rodríguez, con este paso dado por Trump se "perjudica el contacto entre las familias cubanas" y también "daña los intercambios personales, profesionales, académicos y culturales entre ambos países".

Según Eloy Viera Cañive, periodista del portal opositor ´El Toque`, si bien algunos medios creen que las restricciones sacuden al Gobierno cubano "porque profundizan su aislamiento diplomático", la medida "afecta principalmente" a ciudadanos cubanos comunes, "los cuales encontrarán un nuevo obstáculo para visitar Estados Unidos por motivos familiares, educativos o turísticos". Además, "este tipo de medidas siempre genera incertidumbre entre quienes ya se encontraban en EE. UU. con estatus temporal o casos migratorios en trámite".

900.000 venezolanos en EEUU

La decisión adoptada por EEUU no solo parece buscar cerrar sus fronteras sino las válvulas de escape de países que están en las antípodas políticas de la Casa Blanca y que durante la gestión del demócrata Joe Biden encontraron facilidades repudiadas por los republicanos. Entre 2021 y 2024 llegaron a Estados Unidos 850.000 cubanos hastiados de la debacle económica y social en la isla pero, también, con el "sueño" de la visa que les permitiera reiniciar sus vidas. De acuerdo con un informe de The Washington Office on Latin America (WOLA), unos 900.000 venezolanos residen en territorio estadounidense. El 75% después de 2010, cuando estalló el enfrentamiento entre el madurismo y la oposición que todavía no se ha resuelto.

El Tribunal Supremo permitió a Trump revocar el programa de Parole que ha beneficiado a 532.000 inmigrantes. Un total de 117.000 venezolanos y 110.000 cubanos quedan expuestos a ser deportados. A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional oficializó la decisión de ponerle fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas originarias de Camerún y quiere hacer lo mismo con los venezolanos. Los beneficiarios ahora deben buscar un cambio de estatus en un escenario adverso. El juez federal Edward Chen, le dio cierta esperanza a miles de ellos al permitirles conservar los documentos que les fueron otorgados con base a su estatus migratorio.

La prohibición de las entradas tiene su contrapunto en un aumento de las deportaciones. En mayo, se realizaron 190 vuelos. Un total de 130 cubanos fueron enviados a su país. Llegaron derrotados al Aeropuerto Internacional José Martí. Saben que por ahora no pueden volver a Estados Unidos y nada auspicioso les espera en la tierra que habían decidido abandonar. Decenas de personas nacidas en la mayor de las Antillas se encuentran encerradas en el Centro de Detención de Krome, en el suroeste de Miami-Dade.

Días atrás unieron sus cuerpos para escribir una señal de "SOS" visible desde el aire. La acción fue llevada a cabo debido al hacinamiento extremo que padecen en medio de la nueva ola de arrestos y expulsiones. "Hay 1 700 personas en un centro en el que la capacidad máxima es de 600 personas", dijo Thomas Kennedy, consultor de la Florida Immigrant Coalition.