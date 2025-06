Trump compara a Rusia y Ucrania con "dos niños pequeños peleando como locos en un parque" y les advierte de sanciones "muy duras"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves de la posibilidad de imponer sanciones "muy duras" no solo contra Rusia sino también Ucrania si la guerra entre los dos países no finaliza. "Cuando vea el momento en que esto no va a parar seré muy, muy, muy duro. Y, para ser sincero, podría serlo sobre ambos países. Se necesitan dos para bailar el tango, pero serán muy duras, ya sea sobre Rusia o cualquier otro", dijo en el Despacho Oval preguntado sobre la imposición de sanciones. El líder republicano añadió que serán muy duros porque se está produciendo "un baño de sangre".

Trump recordó que en la conversación que mantuvo el miércoles con su homólogo ruso, Vladímir Putin, comparó el actual conflicto con una pelea de niños. "A veces ves a dos niños pequeños peleando como locos. Se odian, están peleando en un parque e intentas separarlos. No quieren que los separes, pero a veces es mejor dejarlos pelear un rato y luego separarlos. Ayer le hice esa analogía a Putin: 'Presidente, quizá tenga que seguir luchando y sufriendo mucho, porque ambos bandos sufren, antes de que puedan separarse'", añadió.

Asimismo, el dirigente estadounidense aseguró que pidió a su homólogo ruso que se abstuviera de tomar represalias tras los ataques con drones de Kiev contra sus bases aéreas, infligiendo un grave daño a la flota de bombarderos estratégicos rusos "Dije 'no lo hagas, no deberías hacerlo, deberías parar'", aseguró que el dijo a Putin. El jefe del Kremlin le respondió que no tenía más opción que responder, como ya avanzó el republicano en un mensaje publicado el miércoles en su red social, en el que no mencionaba su ruego a Putin.

Trump se pronunció en estos términos ante el canciller alemán, Friedrich Merz, en la visita de este a la Casa Blanca.

"Ambos coincidimos en lo terrible que es esta guerra y buscamos maneras de detenerla pronto. Le dije al presidente antes que él es la persona clave en el mundo que realmente puede hacerlo ahora, presionando a Rusia. Volveremos a debatir más adelante sobre cómo podemos proceder conjuntamente entre europeos y estadounidenses", dijo el líder germano.

Según señaló, se está poniendo más presión sobre Rusia porque "Ucrania solo ataca objetivos militares, no civiles ni infraestructura energética": "Esa es la diferencia y por eso estamos intentando hacer más con Rusia", añadió Merz.