Rutte propone formalmente a los aliados de la OTAN invertir un 5% del PIB en defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte ha anunciado este jueves que propondrá a los aliados aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del producto interior bruto (PIB), durante la cumbre de La Haya, haciendo suya la exigencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que llama a los europeos a asumir una mayor responsabilidad en su defensa.

Para garantizar que se cumple el objetivo, "los países tendrán que comprometerse a planes nacionales que muestren el aumento cada año para mostrar que están llegando al nuevo objetivo 5%", ha dicho Rutte. Ese porcentaje estará dividido entre un 3,5% que deberá destinarse a gasto militar puro, y un 1,5% a inversiones relacionadas con la seguridad y la defensa.

Ese aumento de la inversión debe de servir para cumplir con los objetivos de refuerzo de las capacidades militares que este jueves han acordado los aliados. Esos objetivos forman parte del plan de defensa de la alianza y sirven para identificar las áreas donde la OTAN necesita reforzarse, y repartir la responsabilidad.

Los detalles del contenido y el reparto son confidenciales por cuestiones de seguridad, pero el propio secretario general de la organización ha identificado el refuerzo de los sistemas de defensa aérea o la adquisición de misiles de largo alcance, así como cuestiones logísticas entre las áreas a mejorar. Qué formará parte de cada porcentaje será parte de la discusión entre los aliados de cara a la cumbre.

"Seamos honestos, si un tanque no puede cruzar un puente, si nuestras sociedades no están preparadas en caso de que se desate una guerra, si no somos capaces de desarrollar nuestra base industrial de la defensa... entonces ese 5% es genial pero no seremos capaces de defendernos", ha dicho Rutte respecto al complemento al gasto militar, dejando la puerta abierta a incluir gran variedad de inversiones. También ha insistido en que sea cual sea el cálculo, la ayuda militar a Ucrania no se verá afectada.

Arrimar el hombro

"Estoy aquí para asegurarme de que cada país de la OTAN arrima el hombro. Cada país tiene que contribuir un 5%, como reconocimiento del nivel de la amenaza", ha dicho el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a su llegada a Bruselas. Washington quiere que los aliados aumenten su inversión para poder defenderse por sí mismos. "Estamos orgullosos de estar aquí pero nuestro mensaje va a ser muy claro: disuasión, paz, pero no dependencia", ha dicho Hegseth. En un mundo en el que Estados Unidos se enfrenta a múltiples amenazas, "estamos listos para reforzarnos pero necesitamos que nuestros aliados se refuercen también," ha añadido.

Lo cierto es que una amplia mayoría de aliados respalda esta visión, particularmente los países del Este, los bálticos y los nórdicos. "Si queremos alcanzar estas capacidades, tenemos que invertir un 5% en cinco años", ha dicho el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. Ha reconocido que hacerlo no será fácil y requerirá recortes en otras áreas o subir los impuestos, "pero tenemos que entender que un 5% en tiempos de paz es mucho menos que un 35% en medio de una guerra", ha asegurado.

La lituana Dovilė Šakalienė coincide en que no hay tiempo que perder. "Si todos confiamos en nuestros servicios de inteligencia, nos dicen que es cuestión de unos pocos años que Rusia trate de poner a prueba a la OTAN, ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedirles una extensión?", ha dicho Šakalienė. La lituana ha insistido además en que invertir en infraestructuras es importante pero es tener un ejército fuerte lo que contribuye a la capacidad de disuasión.

Porcentajes vs capacidades

Sin embargo, algunos países como Reino Unido, Alemania o Luxemburgo, no son tan tajantes en su respaldo al 5%. "Es la inversión en capacidades, no los porcentajes lo que nos mantendrá a salvo", ha dicho la ministra de Defensa luxemburguesa, Yuriko Backes, a su llegada a la reunión. Backes ha insistido en que el motor de la inversión debe ser lograr esos objetivos, no alcanzar una cifra. España también se sitúa en esta tesis, cuestionando que alcanzar un 5% sea necesario para lograrlo.

"Tenemos que cumplir con los requerimientos de la OTAN", admitió el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, durante una rueda de prensa el miércoles, añadiendo que los aliados tienen hasta 2032 o 2033 para lograrlo, también que costará mucho dinero. El alemán insistió en que no se trata tanto de marcar un porcentaje, sino de "asegurarnos de que realmente gastamos ese dinero" y la industria es capaz de absorberlo. "Tenemos que encontrar un acuerdo realista entre lo que es necesario y lo que somos capaces de gastar", insistió Pistorius.