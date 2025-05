Turquía propone una reunión entre Putin, Zelenski y Trump con Erdogan como mediador

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha propuesto este viernes desde Kiev —donde está de visita oficial durante dos días— una futura reunión a cuatro en Turquía entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y sus homólogos ruso y ucraniano, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, haría de mediador en las charlas, ha anunciado Fidan.

Antes de su viaje a Kiev, en el que el turco tiene previsto reunirse con Zelenski, Fidan estuvo de visita en Moscú, donde se encontró también con Putin. "Tenemos dos caminos enfrente. O permitimos que continúe esta guerra o llegamos a una paz permanente antes que termine este año. Para Turquía, la única forma de llegar a una paz justa y permanente es a través del diálogo", ha dicho Fidan, este viernes, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, en la capital ucraniana.

Según fuentes turcas, Fidan busca convencer al Gobierno de Kiev de que participe en la segunda ronda de conversaciones en Estambul, propuesta por Moscú para el próximo lunes 2 de junio en la gran metrópolis turca.

"La rápida realización del intercambio de prisioneros realizada tras el acuerdo durante la primera ronda [el pasado 16 de mayo] demuestra que las negociaciones pueden conseguir resultados concretos. Queremos que la inercia empezada en Estambul continúe", ha dicho Fidan, que ha continuado: "Por esto evaluamos como posible que esta posible segunda ronda en Estambul sea coronada con un encuentro de los cuatro líderes: Trump, Putin, Zelenski y el anfitrión, Erdogan".

A la espera de Ucrania

Kiev, sin embargo, no ha aclarado aún si participará en la segunda ronda del próximo lunes. "Para que la próxima reunión tenga sentido y tenga contenido, es importante para nosotros recibir el documento [con las propuestas rusas para un alto el fuego] con antelación. Solo de esta forma la delegación que mande Ucrania para participar en las charlas tendrá la autoridad para discutir las posiciones relevantes", ha dicho Sybiha este viernes.

Rusia, por el momento, no ha mandado dicho documento, y Kiev no ha confirmado qué hará —si participará o no—, en caso de no recibirlo a tiempo. "Queremos que esta guerra termine este año. Y queremos también establecer un alto el fuego, tanto si es de 30 días, como 50 o 100. Ucrania está abierta a hablar de esto con Rusia. Lo confirmamos ahora y lo confirmamos en nuestra última reunión con la delegación rusa [en Estambul]", ha continuado el titular de Exteriores ucraniano.

Rusia, hasta la fecha, se ha negado a compartir su documento, y ha asegurado estar tan solo dispuesta a mostrarlo durante las charlas. "Putin ha repetido que está fundamentalmente a favor de contactos en el más alto nivel", ha dicho este viernes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, sobre la invitación turca.

Tanto Kiev como Moscú, en las últimas semanas, se han enfrascado en una batalla mediática para demostrarle al mundo —y sobre todo a Trump— que es el otro el que intenta minar las negociaciones en Estambul. "Pero primero debe llegarse a algún resultado en las negociaciones directas entre las delegaciones de otros países. Si hay algún resultado, y cuando éste ocurra, entonces por supuesto que podremos empezar a hablar de encuentros en el máximo nivel"; ha condicionado el ruso.