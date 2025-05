Un tribunal federal de EEUU tumba los aranceles de Trump

Un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York ha sentenciado este miércoles que Donald Trump no tiene autoridad para imponer la mayoría de los aranceles con los que ha lanzado una guerra comercial planetaria, incluyendo contra la Unión Europea.

La decision, que el gobierno de Trump inmediatamente ha denunciado y contra la que ha interpuesto ya un aviso de apelación, anula tanto los aranceles globales del 10% como los más altos a varios países que Trump erróneamente calificó como "recíprocos" así como los que impuso a Canadá, Mexico y China acusando a los tres países de permisividad con el tráfico de inmigrantes y de fentanilo.

Su cancelación representa el más duro de los golpes judiciales en los cuatro meses de mandato del republicano, que ha estado ignorando o minimizando otras decisiones judiciales en contra de su agresiva acción ejecutiva en múltiples campos desde que retornó al Despacho Oval.

Los mercados han celebrado la sentencia y el dólar ha estado revalorizándose frente a monedas como el euro o el yen. En cambio Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, que se cuenta entre los más ultra, ha vuelto a atacar la independencia judicial y a cuestionar la autoridad de los tribunales para frenar acciones ejecutivas del mandatario. En un mensaje en X, además de compartir la noticia, Miller ha escrito: “El golpe (de estado) judicial está fuera de control”.

Autoridad sobrepasada

Los tres jueces que componen el Tribunal Estadounidense de Comercio Internacional, una corte basada en Manhattan, han decretado unánimemente que el presidente excedió su autoridad al imponer los gravámenes apelando a la idea de que el déficit comercial de EEUU representaba una "emergencia nacional".

“Las órdenes de aranceles mundiales y en represalia superan cualquier autoridad dada al presidente por la IEEPA (siglas en inglés de la Ley de Poderes Económicos en caso de Emergencia Internacional de 1977) para regular la importación a través de aranceles”, reza la sentencia contra Trump, que se saltó al Congreso a la hora de imponer los aranceles.

Los jueces aclaran que no valoran si, como dice Trump, su estrategia de usar los aranceles como herramienta de presión y negociación es útil para obtener lo que busca. “El uso es impermisible”, escriben, “no porque sea insensato o inefectivo, sino porque (la ley federal) no lo permite”.

El gobierno ahora puede apelar ante un tribunal federal de apelaciones de DC y el caso podría acabar llegando al Supremo. donde desde el primer mandato de Trump hay instalada una supermayoría conservadora (6-3).

Siete casos

Al menos siete casos se habían planteado en esta batalla legal. Uno lo iniciaron 12 estados gobernados por demócratas, incluyendo Oregón, cuyo fiscal general , Dan Rayfield, ha declarado que “la sentencia reafirma que las leyes importan”.

También se personaron contra el gobierno varios pequeños negocios afectados por los aranceles, y un abogado que representó a esas empresas, Ilya Somin, profesor de derecho de la Universidad George Mason, ha explicado a Político que la sentencia podría obligar al gobierno de Trump a devolver el importe de aranceles que ya se han cobrado.

El tribunal ha dado 10 días al ejecutivo para completar el proceso de poner fin a los aranceles, que Trump ha estado usando como elemento de negociación con países. De momento sus únicos "logros" han sido un marco para un acuerdo con Reino Unido y una "tregua" con China que ha reducido (pero no eliminado) la escalada arancelaria.

En vistas celebradas antes de la sentencia, representantes del gobierno habían denunciado que una sentencia contra el republicano podría hacer descarrilar esas negociaciones comerciales ya en marcha.