El populista Farage se lanza a por el voto laborista con nuevas promesas para las familias trabajadoras

El líder populista Nigel Farage ha iniciado este martes un nuevo capítulo en su intento de acabar con el bipartidismo en el Reino Unido y de convertirse en el próximo primer ministro tras las elecciones de 2029. En un largo discurso pronunciado en un acto de su partido, Reform UK, Farage ha confirmado su voluntad de captar a los votantes del llamado 'muro rojo' —las zonas deprimidas del centro y del norte de Inglaterra— con la promesa de recuperar ayudas para los pensionistas y con medidas para fomentar la natalidad entre las familias trabajadoras. Unas propuestas con las que el líder populista quiere hacer sombra al primer ministro laborista, Keir Starmer, muy criticado por sus recortes sociales.

"Este primer ministro no tiene ninguna conexión con la gente trabajadora, con lo que solíamos llamar las comunidades de clase trabajadora. No entiende lo que es levantarse a las cinco de la mañana y trabajar duro físicamente. Y tampoco parece entender que la carga fiscal, el coste de la vida y el precio de la energía han llevado a que la gente tenga estándares de vida más bajos", ha asegurado Farage, rodeado de los suyos. "No tiene ni idea, como parte de la élite del norte de Londres, del daño a la comunidad que ha provocado la inmigración masiva en los últimos 25 años", ha añadido.

Farage, educado en el elitista Dulwich College de Londres, se ha presentado como el gran defensor de la clase trabajadora, consciente del tirón de su partido en los antiguos feudos laboristas más afectados por la desaparición de la industria. Entre las propuestas presentadas este martes está la restitución de las ayudas al pago de la luz y del gas para todos los pensionistas —una medida eliminada por el actual Gobierno laborista poco después de llegar al poder— y la recuperación de las prestaciones sociales para las familias con más de dos hijos, algo que los diputados laboristas más a la izquierda del partido están reclamando al Gobierno desde hace meses.

Ayudas a las familias

"Creo que hemos perdido el foco sobre lo importante que es la familia. Pero quiero enfatizar que [esta medida] está destinada a las familias británicas y no a aquellos que vienen de fuera y deciden de pronto tener muchos hijos", ha asegurado Farage, quien ha prometido nuevos beneficios fiscales para las parejas casadas para fomentar la familia tradicional. "Todos vivimos vidas imperfectas, pero las evidencias demuestran que los hijos de los matrimonios estables y duraderos tienen más posibilidades de tener éxito en la vida", ha destacado, sin mencionar ningún estudio en concreto.

Además de las medidas para incentivar el matrimonio, el líder populista ha prometido eximir del pago del impuesto de la renta a las personas con ingresos inferiores a las 20.000 libras anuales (unos 24.000 euros). Unas propuestas que, asegura, se podrán financiar con la eliminación de la agenda climática, con el cierre de los alojamientos para inmigrantes y con la supresión de las políticas de diversidad, inclusión e igualdad (DEI, en sus siglas en inglés) en los organismos públicos. Farage ha evitado entrar en detalles, pero todo apunta a que los recortes serán insuficientes para tapar el enorme coste de sus bajadas de impuestos, valorado en 80.000 millones de libras por el Instituto de Estudios Fiscales (IFS).

Críticas laboristas

"No hay nada nuevo en lo que Nigel Farage ha dicho hoy: las decenas de miles de millones de libras de promesas fantasiosas que ha hecho esta mañana son exactamente la forma en que [la exprimera ministra] Liz Truss hundió la economía, devastando las finanzas de las familias de todo el país", ha asegurado la presidenta del Partido Laborista, Ellie Reeves, a través de un comunicado. "Estas familias no necesitan que se les diga cuáles serían las consecuencias de este disparate. Lo están viviendo cada mes a través de hipotecas más altas, alquileres más altos, precios más altos y facturas más altas provocados por el último Gobierno [conservador]", ha añadido.

Los laboristas han acusado a Farage de querer desmantelar el Servicio Nacional de Salud (NHS) y de eliminar el impuesto de sucesiones para beneficiar a los más ricos, pero la preocupación por el ascenso de Reform UK en las encuestas es palpable entre los aliados de Starmer. El primer ministro ya ha dado marcha atrás en algunos de los recortes sociales anunciados hace unos meses y se plantea recuperar nuevas prestaciones para tratar de contener a un partido que ya demostró su penetración entre el electorado en las elecciones locales de principios de mayo.