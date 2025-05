Al menos 40 muertos en un ataque de individuos armados en Nigeria

Al menos 40 personas murieron en un ataque de individuos armados cometido contra comunidades del estado de Taraba, en el este de Nigeria, confirmó este lunes a EFE la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). El ataque ocurrió el pasado viernes contra localidades de la zona de Katim-Lamido.

"Me entristece la muerte de unas 40 personas a manos de hombres armados en Munga Doso y Munga Lau Lau, Taraba, el viernes",, declaró a EFE por teléfono el reverendo Joseph Hayab, presidente de la CAN para los 19 estados del norte del pais y la capital Abuya. "El asesinato y la quema de viviendas por parte de estas personas es algo que toda persona amante de la paz debería condenar", subrayó Hayab, al calificar de "lamentable que estos criminales que aterrorizan el norte hayan vuelto a segar vidas" y subrayar que "es hora de poner fin a esta locura".El reverendo afirmó no estar seguro de si los atacantes eran pastores, como han asegurado medios locales, y dijo desconocer el motivo del ataque.

Bandas criminales

Por su parte, Dominic Hassan, líder comunitario de Karim-Lamido, también confirmó el ataque a EFE al asegurar que decenas de atacantes invadieron las comunidades disparando de firma esporádica.

"Los atacantes invadieron nuestras comunidades con pistolas y otras armas de madrugada. Al menos 40 de ellos llegaron en motocicletas, disparando a todo aquel que los veía, quemando casas y granjas", dijo Hassan por teléfono. El comisario de la policía de Taraba, Emmanuel S. Bretet, instó a los líderes comunitarios a animar a la población a permanecer en zonas seguras y a cooperar con las fuerzas de seguridad. "Nuestro objetivo es garantizar el restablecimiento de la paz. Debemos actuar conforme a la ley y quienes instiguen disturbios o violencia se enfrentarán a todo el peso de la ley", advirtió Bretet, citado por medios locales, sin aportar cifras de víctimas.

Algunos estados de Nigeria -sobre todo del centro y noroeste del país- sufren ataques incesantes por parte de 'bandidos', término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir cuantiosos rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de 'terroristas'.

Los ataques se repiten pese a las repetidas promesas de terminar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano. A esta inseguridad se suma la ocasionada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).