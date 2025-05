Trump amenaza a la UE con un arancel del 50% a partir del 1 de junio si no hay un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha levantado este viernes con la intención de reavivar la guerra comercial que había dejado en pausa. Con el argumento de que las negociaciones con la Unión Europea "no están dando fruto", el mandatario norteamericano ha "recomendado" imponer un arancel directo del 50% sobre todos los productos de la UE a partir del próximo 1 de junio. A través de su perfil en Truth Social, ha dejado claro que "no se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos".

Trump ha recuperado de nuevo su argumento de que la Unión Europea fue creada "con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el ámbito comercial" y ha acusado a la Unión de generar "una cifra totalmente inaceptable" de déficit comercial con EEUU a través de barreras comerciales, el IVA, las "ridículas" sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias y las demandas "injustificadas" contra empresas estadounidenses, entre otras medidas que considera lesivas para su país.

Además de a la UE, Trump ha amenazado también a la empresa Apple con un impuesto del 25% si los iPhones que vende en Estados Unidos no son fabricados en el país. "Hace tiempo, informé a Tim Cook, de Apple, de que espero que sus iPhones que se vendan en EEUU sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25%", escribió en otro mensaje en Truth Social.