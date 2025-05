Maduro libera a otro militar estadounidense y abre una vía para las negociaciones con Trump

A pocos días de unas elecciones regionales en Venezuela que son observadas con recelo desde Estados Unidos, las relaciones entre Caracas y Washington vuelven a mostrar un sigiloso pliegue negociador. La puesta en libertad del militar norteamericano Joseph St. Clair a las puertas de esos comicios es uno de los indicios que permiten a los observadores advertir de que no todas las puertas se han cerrado entre Nicolás Maduro y Donald Trump. El enviado especial del magnate republicano para Corea del Norte y Venezuela, Richard Grenell, se encargó de dar esas señales al compartir en X imágenes de la llegada a su país con el suboficial que estaba detenido desde noviembre de 2024.

Grenell reveló haberse reunido en "un país neutral" con representantes del madurismo para "negociar una estrategia de ‘Estados Unidos Primero’" que desembocó en la puesta en libertad de un sargento técnico que había prestado servicios en Afganistán y que, según su familia, fue "secuestrado" en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La agencia económica Bloomberg había informado previamente de la existencia de esas negociaciones que tendría su contraparte para el Palacio de Miraflores. Trump, se consignó, extendería por otros dos meses la licencia a la petrolera Chevron que caducan a fin de mes. El permiso para que la trasnacional opere en suelo venezolano había sido otorgado por Joe Biden en octubre de 2022 y como parte de unas negociaciones que buscaban garantizar elecciones en Venezuela sin proscripciones. Trump decidió no renovarlo como parte de su política de endurecimiento con Maduro. Chevron es uno de los motores de la mejora de la economía venezolana. La cancelación de las licencias también afecta a otra empresa norteamericana, Global Oil Terminals, así como la española Repsol, la italiana Eni, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries

Desde que el multimillonario llegó a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, Venezuela liberó a siete norteamericanos que estaban presos. Grenell vino a buscar a los tres primeros el 31 de enero. En esa oportunidad se reunió con Maduro. La foto oficial compartida fue presentada por el Gobierno como el inicio de una nueva etapa en los vínculos bilaterales que se alejaban de los años de hostilidad del primer mandato de Trump. Ese escenario no se ha cumplido pero la propia actividad de Grenell demuestra a la vez que tampoco prevalece por completo la lógica que en 2019 llevó a Trump a apoyar la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como "presidente encargado". Guaidó pasó al ostracismo y vive en Estados Unidos, donde se acelera la deportación de migrantes venezolanos pactada con Caracas.

La cuestión del Esequibo

Dos semanas antes de que Grenell entrara subrepticiamente en acción, el secretario de Estado norteamericano dijo que había tenido lugar en la capital venezolana una operación de rescate de cuatro antimaduristas que se encontraban en la embajada argentina en Caracas. La dirigente opositora María Corina Machado la llamó "operación guacamaya", en alusión a un ave silvestre que atraviesa la capital de ese país. Caracas nunca ha dado una explicación convincente sobre lo sucedido.

El próximo domingo se celebran elecciones regionales y legislativas en Venezuela. El sector más radical de la oposición, liderado por Machado, llamó a no votar. Otros sectores decidieron no obstante participar. Lo relevante de la contienda pone en alerta a la región y, en particular a Estados Unidos. Los comicios también se "realizarán" en el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que es objeto de un litigio con Guyana. La Corte Internacional de Justicia (CJI) pidió a Caracas que desista de hacerlo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró días atrás que eso es imposible y habló de una elección histórica en ese territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que representa el 70% de la superficie de Guyana y tiene enormes riquezas de hidrocarburos, madera y minerales. "El pueblo venezolano está decidido a defender el Esequibo y sus recursos energéticos, y el 25 de mayo es una elección trascendental, porque vamos a elegir gobernador para la Guayana Esequiba y cuerpo legislativo para la Guayana Esequiba".

La zona en disputa es la fuente del milagro económico de los vecinos venezolanos, en parte debido a la intervención de ExxonMobil. Solo en el primer trimestre de 2024, el PIB de ese país creció un 49,7%. En 2023 la mejora había sido de 33 puntos. La semana pasada, Georgetown repudió una serie de ataques armados lanzados contra de personal de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés), en el río Cuyuni, aledaño a las fronteras compartidas. Según Hugh Hilton Todd, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, esa acción fue llevada a cabo por hombres vestidos de civiles desde la costa venezolana.

Rubio estuvo en Guyana en marzo pasado cuando las Fuerzas de Defensa locales y la Armada de Estados Unidos realizan ejercicios militares conjuntos en aguas internacionales y en la Zona Económica Exclusiva del país. "Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana", recordó.