Milei conquista la ciudad de Buenos Aires, pulveriza el liderazgo de Macri en controvertidas elecciones legislativas y avanza en el control total de la derecha

La ultraderecha ganó las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. No fue solo una contienda municipal. El presidente argentino Javier Milei le asestó una dura paliza al magnate Mauricio Macri en su propio bastión. Macri, el otro gran referente conservador de este país, ha sido desbancado. Si había una rivalidad latente, se ha terminado. La Libertad Avanza, el partido del anarco capitalista, se prepara para absorber al PRO, la formación liderada por Macri a principios de siglo, de cara a los comicios parlamentarios de octubre. Manuel Adorni, el portavoz de Milei, conocido por sus groserías en las ruedas de prensa obtuvo el 30% de los votos, tres más que Leandro Santoro, el candidato que intentó agrupar al progresismo capitalino. Silvia Lospennato, la abanderada del PRO, solo logró el 15%. Ese partido de derechas nunca había perdido una contienda en una ciudad que administra desde 2007 y que fue la plataforma de Macri para lanzarse a la presidencia en 2015, después de haberse desempeñado como alcalde en dos períodos.

"Milei liquida la pelea con Macri", sostuvo el portal ´La Política Online`. La victoria de la ultraderecha viene de la mano de un episodio inédito en la historia electoral de Argentina desde que recuperó las instituciones republicanas a fines de 1983. Un video realizado con inteligencia artificial en las vísperas de los comicios mostró a un "Mauricio Macri" que convocaba a votar por Adorni como única alternativa para frenar en las urnas al kirchnerismo, una figura fantasmal que da réditos políticos aunque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no había bendecido a ningún candidato. "El Gobierno de Milei cruzó una línea roja de la democracia", sostuvo ´La Política Online`. Las milicias digitales que maneja el asesor presidencial Santiago Caputo "le dieron difusión a un video falso" que solo pudo ser realizado sobre la base de un "esfuerzo de producción importante".

El propio Macri denunció en X el ataque y apuntó directamente a "personas del círculo íntimo de La Libertad Avanza". Para el expresidente se trató de "un intento de fraude electoral, que busca confundir al electorado utilizando artilugios que pueden ser interpretados como reales por parte de la audiencia". María Eugenia Vidal, la jefa de campaña del PRO, anunció una denuncia en la justicia electoral que luego presentó el ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia. "Difundieron fake news y un video falso en redes sociales, buscando confundir a los porteños con una campaña sucia. Esto es una estafa electoral que atenta contra la democracia y la institucionalidad".

Eres un "llorón"

MIlei calificó a Macri de "llorón" y frágil como "el cristal" antes de que se conocieran los resultados. Al momento de festejar el triunfo de Adorni dijo que la conquista de la capital es apenas el paso de un control territorial a nivel nacional. "Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo, y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país", dijo el extertuliano televisivo. "Dijimos que éramos los únicos capaces de ganarle al kirchnerismo. Hoy lo demostramos una vez más", sostuvo su hermana y arquitecta de la campaña de Adorni, Karina Milei. Además de la amenaza de un fantasma inexistente, Adorni, en su condición de portavoz presidencial, anunció la reducción del precio de los celulares, los ordenadores y refrigeradores a partir de un cambio de política arancelaria. La medida no se ha concretado, pero según distintos analistas también explican un comportamiento electoral anómalo. La participación de los ciudadanos fue del 52,30%, mucho más baja que en la primera contienda después del desplome económico de 2001, cuando existía una fuerte corriente anti política. Esta desafección tampoco tiene precedentes a nivel nacional. "El electorado porteño es el más informado y exigente del país, pero también es el que suele adelantar el ánimo de la sociedad nacional; decidir no ir a votar constituye solo un síntoma de algo más grave: el fastidio social que terminó con Milei en el poder no desapareció", opinó Joaquín Morales Solá, columnista del diario ´La Nación`.

Milei cree que el PRO ya está a merced del Gobierno "aunque no quiera Macri" y que agitar el retorno al poder del kirchnerismo sigue siendo un insumo eficaz para capturar las adhesiones de la sociedad en la que anida un profundo sentimiento antiperonista. El expresidente experimenta un ocaso que no imaginaba. Su respaldo a Milei en el segundo turno de noviembre de 2023 fue vital y lo llevó a la presidencia. Pero el anarco capitalista nunca se sintió en deuda con el magnate, ni siquiera cuando la derecha tradicional se constituyó en la ayuda indispensable para votar las leyes del Gobierno o frenar intentos opositores como el funcionamiento de la comisión investigadora de la cámara de Diputados del llamado "criptogate" involucra a los hermanos Milei. Los desaires fueron crecientes a pesar de esos respaldos, al punto de que el exmandatario acusó a su socio de coyuntura de "comprar" dirigentes de su partido. Milei le pidió con sorna que presente "las facturas".

"Si la crueldad se puso de moda, no cuenten con nosotros", dijo Santoro, quien días atrás era el favorito de las elecciones para todas las encuestas. El diputado nacional sintió una módica alegría a modo de compensación en el declive del macrismo en el principal distrito financiero y cultural de la Argentina después de más de dos décadas.