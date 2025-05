"Una persona como él no muere. Solo se fue el cuerpo": Lula se despide de su amigo Pepe Mujica

Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inacio Lula da Silva y Gabriel Boric, aceleraron su salida de Pekín para estar presente en el cierre del velatorio de José Mujica, con quien, cada uno de distinta manera, habían establecido una relación entrañable. Lula había forjado sus vínculos décadas atrás y se profesaban una admiración mutua. El encuentro con Boric fue más tardío pero no menos relevante para el chileno. Cada uno quiso dar testimonio personal a la figura del Pepe y sumarse a la despedida masiva.

Lula y Boric fueron recibidos en el Congreso por su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi. De inmediato se dirigieron al Salón de los Pasos Perdidos y se fundieron en largos abrazos con Lucía Topolansky, la histórica pareja de Mujica. "No quería que a Pepe lo cremen sin poder despedirlo", dijo Lula con lágrimas en los ojos. "Fue más que un político, un ser humano muy especial para quien piensa en el pasado, el presente y el futuro. Una persona como él no muere. Solo se fue el cuerpo. Las ideas que plantó permanecen. Pasó 14 años de cárcel y salió sin el más mínimo de odio contra sus carceleros. Esa es una condición de los hombres superiores. He conocido a muchas personas en mi vida, pero Pepe era muy especial, aprendía a admirarlo y quererlo. Y por eso no podía dejar de estar acá. Se ha ido el papa Francisco y ahora Mujica lo va a acompañar".

Miles de personas pasaron por el Parlamento uruguayo. "No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía que hasta la guitarra mía llorará cuando dice adiós", recitó una mujer y sus palabras parecieron hablar en nombre de una parte de la sociedad.

Funeral de masas

El ritual fúnebre de Mujica se convirtió en un acontecimiento de masas. No solo por el hecho de tratarse de un personaje carismático, querido por la izquierda y respetado por sus adversarios. Los uruguayos reconocen en la partida del expresidente el cierre definitivo de una época que supo encarnar con elocuencia.

Los restos del exmandatario de Uruguay, fallecido el martes a los 89 años, serán cremados este viernes. Sus cenizas serán más tarde esparcidas en la chacra de los Mujica, ubicada en la periferia de Montevideo, un lugar caracterizado por su simpleza que se convirtió en punto de peregrinaje de dirigentes políticos de distintas partes de la región y el mundo. La ceremonia del adiós se realizará en forma estrictamente privada. En numerosas ocasiones, el exguerrillero había manifestado su voluntad de descansar junto a su perra Manuela, definida por Mujica como "el integrante más fiel" de su Gobierno, y que ha sido enterrada junto a un roble plantado especialmente por él.

Quería hablar poco y escuchar música

De acuerdo con el portal El Observador, el exintegrante de Tupamaros quería llegar al 20 de mayo, día en que iba a cumplir 90 años. Su declive de las últimas semanas, resultado de una postración derivada del tratamiento contra el cáncer de esófago, lo hizo imposible. "Al final ya no aguantaba conversaciones de más de 20 minutos. Hacía dos semanas que había renunciado a la comida y solo aceptaba agua. Y a pesar del inminente desenlace, no le faltaron las fuerzas para pedirle a su amigo Mario Carrero que trajera la viguela (guitarra)". Juntos cantaron algunas canciones de Osiris Rodríguez, Aníbal Sampayo, Ruben Lena y Víctor Lima.

Uno de los últimos libros que releyó fue Don Quijote. "Acá está todo. Qué grande Miguel de Cervantes", le dijo semanas atrás Mujica a Pablo Cohen, el autor de Los indomables, la historia compartida por Mujica y Topolansky. Se habían conocido durante la década del sesenta del siglo pasado. Se reencontraron cuando el Pepe abandonó el penal La Libertad después de 13 años de encierro. Cohen deja en ese libro constancia de la "devoción y dependencia del Pepe por Lucía". Ella, dijo, "es la estratega de precisión germánica". En cambio, su compañero se desempeñaba como "caudillo romántico". Lucía "es fría, desconfiada, noble, de origen aristocrático". El Pepe era " tierno, pícaro, provocador" y tenía un origen social más humilde. "Han sido una pareja que se amó profundamente y han conformado una sociedad política".