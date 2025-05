Nueve empresarios españoles, retenidos en un hotel de la capital de Libia por el conflicto armado

Un grupo de nueve personas que forman parte de una misión comercial organizada por la Cambra de Comerç de Tarragona se encuentra retenida en un hotel de Trípoli, donde han quedado atrapados en medio del conflicto armado que existe en Libia. La delegación empresarial tarraconense había llegado este lunes y tenía previsto volver el jueves, cuando se han visto sorprendidos por las hostilidades en la zona, que les han obligado a protegerse en el sótano del hotel por razones de seguridad.

Fuentes de la Cambra de Comerç de Tarragona han confirmado a EL PERIÓDICO que la situación se ha calmado después de momentos de mucha tensión a primera hora, y que los empresarios ya han podido regresar a sus habitaciones. Según ha explicado el ente cameral tarraconense, los afectados son ocho exportadores de todo el Estado y el director internacional de la Cambra, Roberto Barros. En un vídeo grabado al mediodía, el responsable de la Cambra de Comerç ha explicado que "la situación es complicada" y que han pasado "una noche larga", pero reconoce que la misión española está protegida y que no corren peligro: "Las milicias no se han acercado, no tienen ningún interés contra nosotros". "Estamos esperando las instrucciones de nuestra embajada, que se está moviendo de fábula", ha dicho Barros.

La Cambra de Comerç de Tarragona realizaba visitaba Libia "por primera vez en veinte años, por razones obvias", y el clima de calma política les había convencido de que era seguro viajar al país africano en busca de

relaciones comerciales. Fuentes del ente cameral han explicado a este medio que "la gracia de estas misiones de la Cambra es llegar a regiones de difícil acceso porque somos los primeros en hacer el negocio, y Libia nos interesa porque es un mercado con grandes oportunidades".

La utilidad de Libia, explican, se centra en las empresas de construcción, alimentación, mobiliario, menaje del hogar, ferretería y derivados del petróleo. Sobre el director internacional que se encuentra atrapado en Trípoli, la Cambra asegura que cuenta "con 30 años de experiencia en África, está curtido en estos escenarios, ya se había encontrado con todo esto y es una garantía" para la misión especial.

En el establecimiento hay huéspedes de distintas nacionalidades y estarían protegidos por la policía diplomática libia. Tal y como ha avanzado 'ABC', el aeropuerto estaría cerrado debido al conflicto, en el que están involucradas guerrillas. La embajada española ha recomendado "extremar las precauciones, permanecer en los hoteles y domicilios, alejados de las ventanas y con los teléfonos cargados". Fuentes del Ministerio de Exteriores han explicado que la embajada española en Trípoli está en contacto con los afectados y que "cuando las condiciones de seguridad lo permitan se reunirán" y buscarán fórmulas para que "puedan salir del país".