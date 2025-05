El fondo estadounidense Blackrock compra la gestión de puertos de Panamá al grupo de Hong Kong Hutchison

Estados Unidos cumple su promesa y estrecha los lazos para controlar de manera fáctica el canal de Panamá. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha utilizado la llave empresarial para hacerse con el control del tráfico portuario y de mercancías mediante la compra del operador de Hong Kong Hutchison. Hutchison es el principal inversor y desarrollador mundial de puertos de mercancías, con una red de 53 puertos en 24 países. En concreto, CK Hutchison Holdings de Hong Kong reconoció este martes que un consorcio que incluye a Black Rock Inc ha comprado una participación del 80% en la firma que controla puertos en Panamá. Un consorcio formado por BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd. llegó a un acuerdo para adquirir unidades que poseen el 80% del grupo Hutchison. El consorcio también adquirirá el 90% de Panama Ports Co., que opera los dos puertos de Balboa y Cristóbal. Las transacciones reportarán a CK Hutchison ingresos en efectivo de unos 19.000 millones de dólares, según informó la empresa en un comunicado (Bloomberg).

El Gobierno de Panamá había estado sopesando la posibilidad de cancelar su contrato con CK Hutchison para operar los puertos, informó Bloomberg el mes pasado. Hutchison ha gestionado los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá en virtud de una concesión que se firmó por primera vez en 1997 y, en 2021, se amplió hasta 2047.

La venta del 90% de la participación en Panama Ports Company, que posee y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, se produce en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumenta la presión para poner fin a lo que ve como la influencia y el control de China sobre el canal de Panamá.

Puertos estratégicos

CK Hutchison ha estado operando los puertos de Balboa y Cristóbal en las entradas del Pacífico y el Atlántico del canal durante más de dos décadas. Otros puertos en el canal son operados por empresas de Estados Unidos, Taiwán y Singapur. La venta no implica ningún interés en Hutchison Port Holdings Trust, que opera puertos en Hong Kong y Shenzhen, así como en el sur de China, ni en ningún otro puerto de China continental, dijo la compañía.

"El Consorcio BlackRock-TiL y CK Hutchison se complacen en anunciar que han llegado a acuerdos de principio mediante los cuales el Consorcio BlackRock-TiL adquirirá las participación del 90% de HPH en Panama Ports Company (la “Transacción PPC”), que posee y opera los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá (las “Terminales de Panamá”)", señala un documento publicado en el portal en inglés de CK Hutchison Holdings Ltd.

Las críticas de Trump

Trump ha acusado repetidamente a Panamá de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses. En plena guerra arancelaria, Trump considera que de facto China controla el canal, a través de esas empresas cargadoras de propiedad china.

La historia del canal de Panamá

El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso total al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por el líder panameño, Omar Torrijos (1929-1981), y el presidente estadounidense, Jimmy Carter (1924-2024). Existen además tratados relativos a la neutralidad permanente y la operación de la vía firmados por los dos países en 1977 que son de "obligatorio" cumplimiento, y pusieron fin al tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 que le dio a EEUU los derechos a perpetuidad para construir y usufructuar el canal iniciado por los franceses.