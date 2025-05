El cura extremeño que conoce al Papa y acertó su elección ocho días antes: «saldrá Prevost»

El sacerdote Antonio de Jesús Muñoz Hernández, de la Diócesis de Coria-Cáceres, aseguró ocho días antes del cónclave para la elección del nuevo Papa que los cardenales iba a elegir a Robert Francis Prevost Martínez. Lo hizo en el hogar sacerdotal del seminario cacereño. “Mirad, el padre Robert va a ser el nuevo Pontífice”. No era un cardenal con una trayectoria especialmente conocida, por eso sus compañeros le preguntaron quién era ese religioso agustino.

La sorpresa llegó el pasado jueves, cuando su nombre se anunció en el balcón del Vaticano. “No acertaría jamás una quiniela, pero con el padre Prevost lo tenía claro”, afirma sonriente a este diario. Antonio de Jesús lo atribuye a una luz de San Alonso de Orozco, ese santo agustiniano “humildísimo” que fue el vínculo para que, hace ya 23 años, conociera al actual León XIV. Entonces, Prevost le llamó tanto la atención que ha seguido su trayectoria hasta hoy. “Era una persona de profundidad, un hombre de hondo pensamiento agustiniano, con una facilidad de envolvimiento y de cercanía a las personas que me sorprendió, y eso que todavía no hablaba el español con soltura…”.

San Alonso de Orozco, el mediador

Antonio de Jesús, hoy copárroco en el templo de Jesucristo Resucitado (R-66), tarea que comparte con el sacerdote Ramón de la Trinidad Piñero, nació en el año 1955 (“curiosamente soy de la edad del nuevo Papa”) en el municipio cacereño de Cerezo, “un pueblo muy pequeño de la zona de Las Hurdes, pero muy fervoroso”, comenta. Se ordenó sacerdote el 15 de julio de 1979 y pasó varios años en la Archidiócesis de Toledo como párroco de Oropesa. Allí tuvo lugar en 2002 el proceso de canonización de un agustino de tiempos de Felipe II, San Alonso de Orozco (Oropesa 1500 – Madrid, 1591), escritor místico español del Siglo de Oro.

El sacerdote Antonio de Jesús Muñoz Hernández, de la Diócesis de Coria-Cáceres / CEDIDA

Fue muy longevo para la época, y al morir en 1591 gozaba de fama de gran santidad. Testificaron en su proceso de beatificación Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Fue finalmente beatificado por el papa León XIII el 15 de enero de 1882 (precisamente, León XIII) y canonizado por Juan Pablo II el 19 de mayo de 2002.

Al conocer su vida, el sacerdote cacereño tomó pronto a San Alonso de Orozco como una referencia. Parece que el padre Robert Prevost, superior ya por entonces de los Agustinos, compartía la misma atracción hacia aquel santo asceta. Y así fue como Antonio de Jesús y el actual Papa se conocieron en el Vaticano, en 2002, durante la canonización del santo. Participaron en el encuentro de los peregrinos, en la misa de canonización y en la eucaristía posterior de acción de gracias.

El padre Prevost, en Oropesa

Pero quiso el padre Prevost viajar además hasta Oropesa en septiembre de 2022 para participar en los actos por la canonización. Porque la devoción de Oropesa a San Alonso de Orozco, hombre de gran penitencia, ha sido intensa y sigue palpable. El sacerdote Antonio de Jesús le recibió en su parroquia y el Superior de los Agustinos se involucró en la misa de acción de gracias, en la inauguración de una estatua del santo y en un seminario en torno a su figura. Además visitaron Talavera de la Reina, donde San Alonso de Orozco fundó la Casa de los Agustinos.

Al sacerdote Antonio de Jesús le sorprendió desde el principio el padre Prevost. Tenía un gran amigo agustino que favoreció que se conocieran mejor en aquellos actos. “Era un gran misionero y sentí que estaba ante una persona especial. Me daba la sensación de tener en poco tiempo una amistad cercana con él”. Desde entonces, no quiso perder contacto y ha seguido su trayectoria. “Cuando días atrás yo estaba rezando por la salud del Papa Francisco, empecé a intuir quién iba a ser el nuevo Pontífice, y al oir su nombre en el balcón de la plaza de San Pedro, me dije ‘esto va a ser muy gordo’. Vamos a tener otro Papa santo como Francisco”, relata el párroco cacereño.

"Al lado de los pobres"

Su impresión es muy positiva: “El padre Prevost es a la vez un hombre al lado de los pobres y un hombre de doctrina, une muy bien esos aspectos". "Como buen agustiniano, es persona de verdad, de integridad, con un sentido muy grande de la vida de la vida consagrada”.Y ahonda en sus valores: “Como superior de los Agustinos podía haberse quedado en Roma, tiene además una gran preparación como catedrático en Derecho Canónico, es matemático, filósofo, sabe muchísimo de los Santos Padres. Pero no, él estaba en Perú”. Por eso, al sacerdote cacereño no le extrañó cuando el Papa Francisco lo hizo cardenal en 2023.

¿Por qué su nombre de León XIV?

En cuanto al nombre elegido, León XIV, el sacerdote Antonio de Jesús está convencido de que lo tuvo claro desde que comprendió que podría ser Papa. “Creo que no solo lo ha elegido por León XIII, sino más bien por el papa León I el Magno”. Este pontífice, casi contemporáneo de San Agustín, fue uno de los más importantes en la historia de la Iglesia y primero de los tres papas apodados ‘El Grande’. En el Concilio de Calcedonia (año 451), proclamó la divinidad y la humanidad de Cristo, en su célebre carta Tomus Leonis, que fue aprobada por el concilio con las palabras: «Pedro ha hablado a través de León».

Ahora, otro León dirige los destinos del Vaticano. «Será un buen Papa, hará cosas importantes», confía Antonio de Jesús.