Kallas anuncia el respaldo político al tribunal para Ucrania que la UE escenificará este viernes en Lviv

Mientras Vladímir Putin celebra el Día de la Victoria en Moscú, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se desplazarán a Lviv, en Ucrania, este viernes para dar su respaldo político al tribunal que juzgará la invasión rusa del país, según ha anunciado este jueves Kaja Kallas, jefa de la diplomacia del bloque.

"Mañana daremos el respaldo político final al establecimiento de un tribunal del crimen de agresión. No habrá impunidad. Habrá rendición de cuentas por los crímenes cometidos también para aquellos que empezaron esta guerra", ha dicho Kallas en rueda de prensa, en Varsovia, donde se han dado cita los ministros de Exteriores de la UE para una reunión informal.

El Tribunal estará respaldado por el Consejo de Europa e investigará específicamente los crímenes vinculados con la agresión de Rusia contra Ucrania. El Secretario General de la organización, Alain Berset, se unirá por videoconferencia a la misión. En paralelo, el Tribunal Penal Internacional investiga los crímenes de guerra comentidos en el contexto del conflicto.

Después de un acuerdo técnico sobre el funcionamiento del mismo, este viernes, la treintena de países que respaldan la iniciativa formalizarán su apoyo político. Kallas defiende el tribunal, que cuenta en la práctica con un respaldo limitado, alegando que tras la Segunda Guerra Mundial tampoco todos los países se unieron a Naciones Unidas. "Los países están preparados o pueden unirse cuando lo deseen", ha dicho la estonia.

Sin embargo, el peso político del tribunal se ha visto mermado notablemente por la decisión de Estados Unidos de permanecer al margen de la iniciativa, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Una decisión con la que el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha sido muy crítico.

"La suspensión de Estados Unidos de su participación en el proceso de establecimiento del tribunal es una de las aproximadamente 12 concesiones importantes que la nueva administración estadounidense ha hecho a Vladímir Putin", ha dicho Sikorski en rueda de prensa. "No veo ni una sola concesión por parte de Putin y espero que el presidente Trump, siendo tan conocido como negociador, saque la conclusión correcta y empiece a animar a Vladímir Putin a ser más razonable a través de la presión y también de incentivos negativos", ha añadido el polaco.

Moscú

Respecto a la decisión de algunos líderes europeos como el presidente serbio Aleksandar Vučić, o el primer ministro eslovaco Robert Fico de asistir a la celebración por el Día de la Victoria en Moscú, Kallas ha sido muy dura. "Aquellos que realmente apoyan la paz, no pueden estar al lado de Putin", ha dicho la Estonia, "quienes realmente apoyan la paz, deberían estar en Ucrania mañana, no en Moscú", ha insistido.

Fuentes comunitarias han apuntado también en que dadas las circunstancias, no pueden hacer como que no pasa nada. La diferencia de posturas, sobre todo en el caso de Serbia, "se verá reflejada" en el proceso de adhesión a la UE. Pero poco más. En la práctica, más allá de la reprimenda, no habrá consecuencias para estos países.

Kallas ha llamado a seguir aumentando la presión sobre el Kremlin como vía para alcanzar la paz. La jefa de la diplomacia europea ha asegurado que espera que los Veintisiete den su respaldo a un nuevo paquete de sanciones durante la próxima reunión formal de ministros de Exteriores, el próximo 20 de mayo.