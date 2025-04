Irán y EEUU avanzan en sus negociaciones nucleares entre la cautela y el optimismo: 5 claves

Teherán y Washington celebran esta semana su tercera ronda de negociaciones, con la mediación de Omán, para llegar a un acuerdo que frene el programa nuclear iraní. A cambio de comprometerse a no desarrollar la bomba atómica, Irán busca que Estados Unidos levante gran parte de las sanciones internacionales impuestas durante las últimas décadas contra la República Islámica.

La gran mayoría de estas sanciones fueron ordenadas por el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato en la Casa Blanca, cuando rompió el anterior acuerdo nuclear iraní, firmado en 2015 por el Gobierno de Barack Obama. Fue tras esa decisión del multimillonario cuando Irán aceleró su programa de enriquecimiento de uranio a niveles cercanos a los necesarios para el arma nuclear. A continuación, los detalles y entresijos de las negociaciones entre EEUU e Irán, en cinco claves.

Este sábado, el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, y el enviado especial de Trump, Steven Witkoff, se reunirán por tercera vez para continuar con las charlas entre ambos países. Esta ocasión, sin embargo, será distinta: la reunión del sábado llegará después de un encuentro entre técnicos -el primero- que deberá servir para llegar ya a un posible preacuerdo entre Washington e Irán. Araghchi ha estado viajando con este objetivo: en la última semana, el canciller iraní ha visitado Moscú y Pekín. Ambos países, junto con Europa, fueron también firmantes del primer acuerdo nuclear iraní, negociado en 2015.

En las dos reuniones anteriores, las posiciones de EEUU y la República Islámica han sido claras —no desarrollar la bomba a cambio de levantamiento de sanciones—, y los mensajes de ambas capitales han sido positivos, a pesar de que existan aún riesgos y amenazas de un posible ataque militar conjunto de Israel y Estados Unidos.

Irán, eso sí, asegura que no está dispuesta a renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio, un paso necesario para desarrollar la bomba. En la actualidad, Teherán ha conseguido llegar a un uranio de una pureza del 60%, cercano al 90% necesario para conseguir el artefacto nuclear. Irán asegura que su enriquecimiento es tan solo para fines civiles -algo innecesario, ya que la energía nuclear civil requiere, tan solo, un 3% de pureza en el uranio-, y que no desea desarrollar el arma atómica.

En la actualidad, pues, la República Islámica es un país casi atómico: ha llegado al límite de poder crear la bomba y se ha quedado allí. Según los expertos, el único motivo por el cual Irán no ha desarrollado el arma es político, y ese paso podría tomarse —si la decisión se diese— en un plazo de pocas semanas.

Esta no es, sin embargo, la prioridad de Irán, que calcula que desarrollar la bomba conllevaría el riesgo de un ataque a gran escala de Israel y EEUU. Irán, así, busca un alivio económico, en un momento de gran tensión y crisis social, después de más de un lustro de aislamiento económico total. Los iraníes, por ejemplo, no pueden usar sus ahorros ni sus cuentas bancarias en el extranjero, ya que Irán está desconectada del sistema internacional SWIFT. Las sanciones internacionales impiden, por ejemplo, la llegada de medicinas y productos básicos al país persa, que tan solo puede vender y comprar de países que no aplican las sanciones estadounidenses, como Rusia y China.

En las reuniones anteriores, las valoraciones de Araghchi y Witkoff fueron, por lo general, positivas, pero los obstáculos siguen siendo muchos. Este martes, EEUU anunció otra ronda de sanciones contra Irán, en este caso contra una empresa iraní de extracción de petróleo y gas líquido. Una circustancia que ha supuesto, de hecho, que el precio mundial del petróleo suba, ante el miedo de los mercados a una ruptura de las negociaciones. "La imposición continua de sanciones contra múltiples sectores económicos de Irán es una clara contradicción de EEUU, que aseguran buscar el diálogo y la negociación. Esto indica su falta de buena voluntad y seriedad en este sentido", ha dicho este miércoles el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaeí.

Todos, expertos y diplomáticos, sin embargo, coinciden en la necesidad del acuerdo entre EEUU e Irán. La alternativa, según ha anunciado varias veces Trump, sería una acción militar que no solo desestabilizaría a Israel y la República Islámica, sino todo Oriente Próximo. Esta última crisis entre Irán e Israel, de hecho, ha despertado en toda la región el sentimiento de la necesidad, en las capitales de la zona, de poseer el arma nuclear. Hasta la fecha, tan solo Israel dispone de la bomba atómica en Oriente Próximo, aunque el país hebreo nunca lo haya aceptado públicamente.