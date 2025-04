Trump dice que "no tiene intención" de despedir al presidente de la Fed, pero quiere tipos de interés más bajos

El presidente Donald Trump ha anunciado este martes que no tiene planes de despedir al presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, pero asimismo ha asegurado que quiere que los tipos de interés sean más bajos. "No tengo intención de despedirlo", afirmaba Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval. "Me gustaría verle un poco más activo en cuanto a su idea de bajar los tipos de interés", añadía.

Powell había insistido en las últimas semanas en que era necesario que la inflación estadounidense, que se situó en el 2,4% en marzo (por encima del objetivo de la FED del 2%)- mostrara una ralentización más consistente para seguir rebajando las tasas, que actualmente se sitúan en una horquilla entre el 4,25% y el 4,5%.