Israel admite un "error" en la muerte de socorristas

Una investigación del Ejército israelí ha concluido este domingo que hubo "faltas profesionales" e "incumplimientos de órdenes" por parte de sus tropas en un incidente en el que murieron 15 socorristas en la Franja de Gaza el 23 de marzo. El ataque de las tropas israelíes contra un convoy de ambulancias, que fue condenado por parte de la comunidad internacional, se produjo en el sur del territorio israelí, pocos días después de que Israel rompiera una tregua.

El Ejército israelí afirmó que la investigación "no encontró pruebas que respaldaran las denuncias de ejecución" y dijo lamentar las víctimas colaterales. "Las tropas no dispararon indiscriminadamente, sino que permanecieron alerta para responder a amenazas reales", indicaron los militares. "Decimos que fue un error, pero no creemos que sea un error que ocurra todos los días", ha asegurado el general de reserva Yoav Har-Even, encargado de la investigación, en una rueda de prensa.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha declarado en abril estar "horrorizado" por las muertes y ha dicho que el incidente plantea dudas sobre posibles "crímenes de guerra". En el ataque murieron ocho empleados de la Media Luna Roja Palestina, seis trabajadores miembros de la Defensa Civil de Gaza y un empleado de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El Ejército israelí afirmó que la investigación concluyó que seis de los muertos eran miembros del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en Gaza. En el reporte, el ejército admitió faltas de sus tropas a la hora de reportar el incidente, por lo que decidió destituir a un subcomandante. "La investigación identificó varias faltas profesionales, incumplimientos de órdenes y falta de información completa sobre el incidente", señalaron las fuerzas israelíes.

El ejército añadió que un subcomandante "será destituido de su cargo debido a sus responsabilidades" por proporcionar "un reporte incompleto e inexacto" durante la indagatoria. La Media Luna Roja Palestina denunció que "el informe está plagado de mentiras". "Es inválido e inaceptable, ya que justifica las muertes y atribuye la responsabilidad a un error personal del mando sobre el terreno, cuando la verdad es bien distinta", declaró Nebal Farsakh, portavoz de la organización.

Parte superior del cuerpo

El presidente de la Media Luna Roja Palestina, Yunis Al Jatib, declaró a los periodistas el 7 de abril que la autopsia de las víctimas reveló que "a todos los mártires les dispararon en la parte superior del cuerpo, con intención de matar". Los militares israelíes indicaron que "15 palestinos murieron, seis de los cuales fueron identificados en una indagatoria retrospectiva como terroristas de Hamás", afirmó el ejército.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel expresan su pesar por el daño causado a civiles no involucrados", señaló el comunicado castrense. Todas las víctimas llevaban uniformes de socorristas y no se encontraron armas, añadió. Dos socorristas sobrevivieron, uno de los cuales "sigue detenido", según el Ejército, que no facilitó su identidad.

La Media Luna Roja Palestina había dicho anteriormente que un conductor de ambulancia, Asaad al Nsasrah, fue "secuestrado" durante el incidente y estaba retenido por las autoridades israelíes. Días después del ataque, las fuerzas israelíes afirmaron que sus soldados dispararon a "terroristas" que avanzaban hacia ellos en la oscuridad de forma "sospechosa".

La Media Luna Roja divulgó imágenes de un teléfono recuperado de un socorrista muerto que parecen contradecir la versión inicial del Ejército. El video muestra a las ambulancias que avanzaban con los focos encendidos y las luces de emergencia activadas. "No mentimos, cometemos errores, por desgracia", explicó el domingo el portavoz del ejército Effie Defrin.

Los cuerpos de los 15 fallecidos fueron enterrados cerca del lugar del ataque en la zona de Tal al Sultan de Rafah, en lo que la OCHA describió como una "fosa común". El ataque expuso los riesgos que enfrenta el personal médico y los rescatistas en Gaza desde el inicio de la guerra, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.