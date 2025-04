El Gobierno francés alerta de la "dramática" situación financiera del país y anuncia un plan para recortar 40.000 millones de euros

"Es la hora de la verdad", afirmó el primer ministro francés, François Bayrou, quien prometió este martes ser "sincero y claro" con sus conciudadanos sobre la "dramática" situación financiera del país. Y no defraudó. Durante la rueda prensa organizada tras inaugurar su "comité de alerta presupuestaria", encargado de estudiar cómo lograr un ahorro de 40.000 millones de euros para 2026, Bayrou no tuvo piedad a la hora de reconocer que uno de los problemas de esta crisis que atraviesa el país es que los franceses "no producen lo suficiente y no trabajan lo suficiente". Como ejemplo, señaló que la tasa de empleo cayó un 20% en 2023.

Con una tabla de datos a su izquierda, el primer ministro evidenció que la producción de Francia está muy por debajo de sus países vecinos, como Alemania, Bélgica o Países Bajos. Sin embargo, su deuda cada vez crece más rápido: "Somos el país del mundo que más dinero público gasta, el 57% de nuestro producto interior frente al 50% de los ingresos", insistió. "La producción per cápita es entre un 10% y un 15% inferior a la de Alemania, un 25% inferior a la de los Países Bajos y un 30% inferior a la de Estados Unidos".

Para Bayrou, la solución técnica para encontrar esos 40.000 millones de euros y sanear las finanzas francesas pasaría por "aumentar los impuestos", pero ese plan es insostenible, ya que "Francia ya es el país con el porcentaje más alto de tasas obligatorias, impuestos y derechos de todo tipo del mundo en 2024". Estos recortes responden al objetivo de déficit público que se ha marcado el Ministerio de Economía para 2026; reducir al 4,6% del PIB, actualmente supera el 6%.

"Francia se juega su credibilidad", añadió el primer ministro, que este martes ha querido preparar el terreno para unas medidas que serán "excepcionales, exigentes y difíciles". El Gobierno se ha fijado como fecha el 14 de julio para presentar las "grandes directrices" y opciones para conseguir sanear las cuentas del Estado francés lo antes posible.

Ucrania y el cambio de estrategia de EEUU

En el marco de los presupuestos de 2026, Francia no podía pasar por alto la guerra de Ucrania y el cambio de estrategia de Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca es para Bayrou "un tsunami para el mundo" y "una montaña de dificultad".

Para el primer ministro, "la supervivencia del país está en juego", especialmente ante las crisis internacionales de los últimos meses, que han agravado la situación de Francia. Por ello, el Gobierno estimó que será necesario "un esfuerzo suplementario de unos 3.000 millones" en el presupuesto de defensa de 2026 para garantizar la "independencia en materia de seguridad" de Francia y de la UE. Para el jefe del Gobierno, "la Unión Europea tiene el deber imperativo de construir una defensa autónoma", gracias a "un inmenso esfuerzo compartido, necesario por parte de los demás países europeos" en el que el "esfuerzo francés" se verá "reforzado", declaró.

La amenaza de una moción de censura

Tras finalizar la rueda de prensa, las reacciones no dejaron de sucederse. "La operación de esta mañana es una operación de comunicación para crear un ambiente de inquietud e inculcar la idea de que los empleados deben hacer sacrificios", criticó la secretaria general de la CGT, Sophie Binet. "El Gobierno tiene un tabú: el de los ingresos. Hay que aprovechar el dinero donde está. Pero se niega a subir los impuestos a los ricos", señaló.

Sobre esto, el presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Patrick Martin, destacó la necesidad de realizar ahorros en el gasto público, pero no "a costa de las empresas", citando en cambio el gasto sanitario y el de los gobiernos locales.

Los presupuestos es un tema que se le atraganta al Ejecutivo, especialmente por la amenaza de una moción de censura por parte de La Francia Insumisa y de Reagrupación Nacional. Ambos partidos esta semana ya han dejado claro que "están listos" para presentar una moción en caso de que el plan estratégico del Gobierno se centre en pedir a los franceses que se aprieten el cinturón.