Dos empresas chinas de reciclaje de paneles solares y bicicletas eléctricas quieren asentarse en Extremadura

Las compañías chinas HIUV New Materials, dedicada al reciclaje de paneles solares, y Shanghai LUM Brand Management, de bicicletas eléctricas y estaciones de recarga, han mostrado interés por asentarse en Extremadura dentro de sus planes expansión en el mercado europeo. Ambas han firmado ya un DNA (acrónimo de Non Disclosure Agreement, que podría traducirse como acuerdo de confidencialidad) con la Junta de Extremadura para avanzar en el plan de negocio y según ha explicado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, en el mes de noviembre realizarán una visita a la región para tantear suelo industrial. De momento, eso sí, no hay cifras de inversión ni empleo sobre la mesa para ninguna de las dos.

En el caso de HIUV, el consejero ha explicado que el acuerdo firmado es para "avanzar en el desarrollo de una planta de reaprovechamiento de materiales procedentes de paneles solares". Se trata de un sector con un gran potencial en Extremadura: la región cuenta con 18 millones de paneles solares instalados, la planta "más grande y antigua" del país, que en breve tendrá que comenzar a revisarse. Además, se prevé que en los próximos años se instalen otros 30 millones de paneles.

HIUV aprovecha el cien por cien de estos paneles, sin residuos. La empresa asistió al I Foro del Vehículo Eléctrico, cuando ya se planteó la posibilidad de asentarse en la Plataforma Logística de Badajoz. Ahora, según Santamaría, los representantes de la compañía viajarán a la región en noviembre para "seguir avanzando" en el proyecto.

Por su parte, LUM es una empresa de bicicletas eléctricas y cargadores. Dentro de sus planes de expansión prevé aterrizar en Europa y "Extremadura compite en estos momentos con Alemania". Según Santamaría, la empresa se estaría declinando por Extremadura "porque les hemos dado más facilidades". También en noviembre vendrán a "elegir terrenos".

Misión comercial

Ambos acuerdos se han firmado en el transcurso de la misión comercial que la Junta ha organizado a China del 13 al 20 de octubre. El viaje también ha servido para "afianzar relaciones y despejar incertidumbres" con Hunan Yuneng, la empresa que promueve una fábrica de cátodos en Mérida: en las próximas semanas hará efectiva la reserva de suelo y mantiene el año 2025 como fecha de inicio de las obras, según Santamaría. Asimismo, también se ha trabajado para posicionar a Extremadura de cara a "gigantes" como China Power Energy y sus futuras inversiones en el sector del hidrógeno verde en Europa.

En rueda de prensa, Santamaría se ha mostrado este miércoles "muy contento" por los resultados de esta misión, que se ha saldado con más de 25 reuniones con empresarios y responsables gubernamentales, algunas "al más alto nivel", en apenas nueve días. "Son personas que valoran mucho la confianza e ir allí nos ha ayudado a afianzar relaciones y la idea de que Extremadura es un lugar seguro para invertir a medio y largo plazo", ha explicado el consejero.

La delegación extremeña ha realizado propuestas de inversión a una quincena de grandes empresas chinas que han incluido la expansión en Europa entre sus planes de negocio, entre ellas algunas de la talla de Sungrow o NIU, líder mundial en la fabricación de vehículos eléctricos. "Hemos ido a buscar los inversores, no queremos esperar a que vengan, sino ir a por ellos", ha señalado el consejero.

La agenda ha sido intensa: casi 30.00kilómetros en avión, tren y autobús para recorrer cuatro provincias, realizar más de 17 visitas a grupos empresariales y entidades y mantener hasta 150 contactos "de valor" con autoridades, responsables políticos, empresarios e inversores. En este contexto, se ha invitado a 50 a participar en el II Foro del Vehículo Eléctrico, que se celebrará en junio de 2025 y la idea es seguir intensificando contactos gracias a la apertura de una oficina de Extremadura en China y Shanghai que servirá "de antena permanente".