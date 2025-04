Borrell aboga por invertir en defensa porque "los ejércitos europeos están en los huesos"

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell defendió este martes en Lisboa la importancia de invertir en defensa, ya que "los ejércitos europeos están en los huesos" y no podrían reaccionar. "Creo que es bueno decirles a los europeos hoy que no tenemos la capacidad de defensa en el más estricto sentido de la palabra defensa, que es la capacidad militar para hacer frente a las amenazas, no la tenemos. No hay ningún país europeo que pueda movilizar un cuerpo de Ejército", afirmó Borrell.

El exjefe de la diplomacia europea realizó estas declaraciones durante su intervención en el III Foro La Toja Lisboa en la Fundación Calouste Gulbenkian de la capital lusa, donde también participan los ministros españoles de Defensa, Margarita Robles, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como el exjefe del Gobierno de España Mariano Rajoy.

Al borde la crisis

Durante una mesa redonda titulada 'Europa y EEUU: ¿Juntos o separados?', Borrell recalcó que la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, ante la defensa europea no es nueva y ya la avanzó su antecesor Barack Obama hace años. Aun así, "hoy no nos lo dicen de una forma educada, nos lo dicen de forma tajante", alegó Borrell, quien lamentó que el bloque comunitario "solo" reacciona cuando está al borde de crisis. "Puede ser que algún día sea demasiado tarde para hacer frente a una crisis suficientemente fuerte", reflexionó, al tiempo que subrayó que la defensa es una cuestión multifacética.

Gestión interna

Admitió que EEUU "está en su derecho" de decidir qué hacer con sus medios defensivos, pero no lo está a la hora de cortar la ayuda humanitaria al resto del mundo. Sobre la gestión interna de la inversión europea en defensa, Borrell recalcó la importancia de que sea organizada, y que pase por una mayor integración política para evitar "un despilfarro de recursos". "Yo conozco estados sin Ejército, pero no conozco un Ejército sin Estado. Entonces, intentar construir una capacidad militar conjunta requiere una mayor integración política", justificó.