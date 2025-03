Cuatro soldados estadounidenses mueren durante unas maniobras en Lituania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este miércoles durante una visita a Varsovia la muerte de cuatro soldados estadounidenses durante unas maniobras militares en la localidad lituana de Pabrade, cerca de la frontera con Bielorrusia, sin que hayan trascendido detalles por el momento, aunque todo apunta a un accidente. "Mientras estaba hablando me llegó la noticia sobre cuatro soldados estadounidenses que murieron en un incidente en Lituania", afirmó Rutte durante un coloquio celebrado en el centro universitario 'Warsaw School of Economics', aunque señaló que no conocía todavía los detalles del suceso.

Las Fuerzas Armadas de Lituania habían anunciado este martes que cuatro soldados estadounidenses y un vehículo habían desaparecido durante unos ejercicios en el campo de entrenamiento General Silvestras Zukauskas en Pabrade, en el sureste de país báltico.

Soldados lituanos y extranjeros fueron desplegados para las tareas de búsqueda, junto con helicópteros de la Fuerza Aérea y el Servicio de Guardia de Fronteras lituano, mientras que la ministra de Defensa lituana, Dovile Sakaliene, se desplazó este miércoles al lugar. Por su parte, el Ejército estadounidense informó de que los soldados estaban realizando maniobras tácticas y pertenecían a la Tercera División de Infantería, Primera Brigada.

Aunque todavía no han trascendido informaciones oficiales sobre la causa de la muerte de los militares, fuentes citadas por el medio lituano '15min' apuntaron a que podían haber caído dentro su vehículo a un río o un lago y haber perecido ahogados. Una fuente del Ejército de EEUU citada por el diario 'The New York Times' también señaló que los soldados se hallaban a bordo de un vehículo pesado de tipo M88, el cual podría haberse salido de la carretera y haberse sumergido en una ciénaga, dejándolos atrapados en el interior.