El Gobierno de Trump envió accidentalmente sus planes bélicos en Yemen a un periodista

La Administración de Donald Trump incluyó accidentalmente a un periodista del medio estadounidense The Atlantic en un grupo privado de mensajería en el que miembros del Ejecutivo debatían sobre los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen, un error que este lunes dijeron estar investigando.

Brian Hughes, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que los mensajes develados por Jeffrey Goldberg, el editor en jefe de la publicación, parecían ser "auténticos" y que el Gobierno estaba "revisando cómo se agregó un número inesperado a la cadena", de acuerdo con el diario The Washington Post.

Goldberg hizo pública su historia este lunes en un artículo titulado 'La Administración de Trump accidentalmente me mensajeó sus planes de guerra' y en este explicaba que a principios de marzo una cuenta que tenía el nombre del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, lo había incluido en una conversación de la aplicación Signal.

Figuras clave del Gobierno

Además de Waltz, el chat incluía cuentas que aparentemente pertenecían a figuras clave como el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el de Estado, Marco Rubio, e incluso la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, entre otros.

Dos horas después de que se hiciera pública la historia de Goldberg, Trump aseguró que no tenía conocimiento del artículo publicado por The Atlantic.

"No sé nada al respecto. No soy un gran fan del Atlantic. Para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista. Pero no sé nada de ella", dijo al ser preguntado por la prensa.

En la conversación, una cuenta con el nombre de Hegseth describió un plan de ataques contra los hutíes en Yemen, con información sensible como el momento preciso de los ataques o qué tipo de armamento se utilizaría.

De acuerdo con el periodista, el grupo no solamente funcionaba con fines logísticos, sino que también servía para discutir las decisiones que se estaban tomando.

El vicepresidente consideró en el mismo que la Administración Trump estaba cometiendo un error al iniciar este ataque y mostró su preocupación en torno a la repercusión que este podría tener en Europa.

Vance explicaba que la ofensiva podría suponer un aumento en los precios del petróleo y que el público posiblemente no entendería la razón por la cual esta sería importante.

Daños alrededor de un edificio, tras los ataques aéreos de EEUU en Saná, capital de Yemen. / EFE

Hesgeth, según el chat filtrado, aseguró que el mensaje sería "difícil pase lo que pase": "Nadie sabe quiénes son los hutíes, por lo que tendríamos que seguir centrados en: 1) (El expresidente, Joe) Biden fracasó y 2) Irán financió", de acuerdo con Goldberg.

A través de Signal

"Tenía serias dudas de que este grupo de texto fuera real, porque no podía creer que los líderes de seguridad nacional de Estados Unidos se comunicaran a través de Signal sobre planes de guerra inminentes", escribió en su artículo.

Goldberg confirmó que los planes eran reales cuando el 15 de marzo, a la hora que había descrito el secretario de Defensa, comenzó a ver en redes sociales reportes de explosiones en Saná, la capital de Yemen.

"Habiendo llegado a esta conclusión, que parecía casi imposible sólo unas horas antes, me retiré del grupo Signal entendiendo que esto notificaría de forma automática al creador del grupo, 'Michael Waltz', que me había ido", dijo Goldberg.