Un nuevo terremoto de magnitud 3,9 sacude la provincia de Nápoles

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia ha registrado a las 13:32 de este sábado un terremoto de magnitud 3,9 de la escala Richter con epicentro a 3 kilómetros de profundidad en uno de los cráteres del volcán de los Campos Flégreos, que se ha sentido también en la cercana ciudad de Nápoles, en el sur de Italia. El nuevo temblor es el tercero de importancia después del del viernes de magnitud 3,5, y del más fuerte del jueves, de 4,4.

La inestable situación geofísica ha provocado nuevamente escenas de pánico entre la población. Muchos se han echado a la calle, incluso en Nápoles, y en las localidades más cercanas al epicentro, especialmente Pozzuoli, Bagnoli y Bacoli. Además, según el diario italiano Il Corriere, decenas de personas se estarían dirigiendo hacia una antigua base de la OTAN en Agnano, donde ya hubo anteriormente altercados con la policía ante el intento de un grupo de buscar refugio en la estructura.

Temblor fuerte

"Bajé con mi marido y el perro. No me siento segura en casa. Han venido tres ingenieros en tres días para hacer inspecciones. Dijeron que no puedo asomarme a los balcones y que, en las habitaciones, debo mantenerme alejada de las paredes porque están todas agrietadas y que tampoco puedo dormir en la cama porque está apoyada en una pared de carga", explicó una anciana de 76 años a medios italianos. "Ahora me estoy organizándome para ir a casa de mi sobrina en [la localidad de] Pianura. Me quiero ir", añadió.

El alcalde de Bacoli, Josi Della Ragione, también ha confirmado la situación. "Ha sido un temblor fuerte, hemos bailado", ha dicho. Por eso, "está en curso el monitoreo de las escuelas y se están habilitando otras dos áreas de acogida. Una en el centro de Bacoli, en la zona del mercado, y otra en el campo de fútbol, que se suman al centro de acogida ya preparado, donde anoche durmieron nueve personas y que también ha sido abierto para los ciudadanos de Monte di Procida."