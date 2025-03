Milei ofrece 9 millones de euros a Bahía Blanca por los estragos de las inundaciones, frente a los 366 millones que reclama la ciudad

El desastre climático en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca provocó 16 muertos, decenas de desaparecidos, centenares de evacuados y enormes daños materiales como consecuencia de una inundación sin precedentes. El alcalde Federico Susbielles dijo que se necesitan unos 366 millones de euros para recuperar a una de las urbes más importantes del interior argentino por su puerto, su polo petroquímico y su distinción cultural. El Gobierno de ultraderecha ha ofrecido apenas nueve millones de dólares y lo hizo a través de X, por intermedio del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, celoso guardián de lo que el presidente Javier Milei llama "el mayor ajuste de la historia".

El estricto control de los gastos del Estado es clave para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha implicado serios daños para el funcionamiento de hospitales, institutos de investigación y universidades. El Poder Ejecutivo publicó este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que se autoaprueba un nuevo endeudamiento con el organismo financiero al que este país le debe unos 45.000 millones de dólares en virtud del préstamo que recibió en 2018 el presidente Mauricio Macri. Por ahora se desconoce cuánto dinero recibirá la actual administración. El decreto se remite a exaltar el rumbo económico tomado en diciembre de 2023 y asegurar que el pasivo público no se incrementará. El argumento fue descartado por los especialistas. La publicación del DNU provoca otra ola de malestar entre los opositores porque una ley preexistente obliga a los Gobiernos a que el Congreso avale las negociaciones relacionadas con un nuevo ciclo de endeudamiento.

Milei necesita que el FMI emita la luz verde pronto porque se han resentido las reservas internacionales como consecuencia de la política monetaria basada en la depreciación del valor del dólar que es una fuente de negocios especulativos importantes: los inversores adquieren pesos, la moneda local, se benefician de los rendimientos de las tasas de interés, luego de varios meses vuelven a comprar la divisa norteamericana y abandonan el país con una ganancia importante. De acuerdo con Carlos Pagni, columnista de ´La Nación`, el Gobierno necesita de un "desembolso importante, para moverse en aguas globales turbulentas que, desde el punto de vista financiero, se han vuelto muy inciertas". La demora del acuerdo final con el FMI obedece a que las autoridades todavía no definieron el nuevo régimen cambiario. Temen que si actualizan el precio del dólar se dispare otra vez la inflación cuya caída es a estas alturas, la principal carta que exhibe el anarco capitalista frente a la sociedad. El mantenimiento de un dólar barato, que ha provocado un alto crecimiento del turismo internacional y una inflación en dólares que lo convierte en el país más caro de la región, no es vista con buenos ojos por el FMI.

Enojo de la población

En medio de estas negociaciones Bahía Blanca fue azotada por un diluvio de cuyo impacto no puede reponerse. Las imágenes de la desolación impactan en la sociedad y vuelven a poner en entredicho el desprecio de Milei por el cambio climático. En diciembre de 2023, cuando apenas había asumido, el anarco capitalista visitó esa ciudad como consecuencia de un temporal de proporciones. Aterrizó vestido con uniforme de militar y pidió "confiar" en la Providencia. Esta vez, el presidente evitó mostrarse ante los bahienses. En su nombre viajaron los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, pero se tuvieron que ir de inmediato frente a la ola de insultos de los pobladores. "Milei evaluó sobrevolar la zona de desastre como hizo en (provincia de) Córdoba con los incendios, pero en su entorno le sugirieron no hacerlo, ya que podría exacerbar la bronca de los damnificados", consignó el portal ´La Política Online`.

El alcalde Susbielles aseguró que "más del 70% de los bahienses tuvo graves pérdidas" durante la trágica inundación. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no desperdició la oportunidad de embestir contra Milei por no dar la cara en Bahía Blanca. "No te imaginas lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza". Fernández de Kirchner le reprochó haber gastado solo el lunes 224 millones de dólares del Banco Central para intervenir en el mercado de los dólares financieros, en vez de destinar dinero a una urbe todavía en parte anegada. "En un día quemaste más de la mitad de lo que necesita Bahía Blanca para su reconstrucción… Madre mía, qué desconexión emocional tienes con los que sufren".

Karina Milei, la mujer más poderosa de Argentina, también se abstuvo de visitar la ciudad. "El Jefe", como se la conoce, se abstuvo también de viajar a la norteña provincia de Tucumán por temor a posibles actos de repudio. Su figura ha quedado en el centro del "criptogate". La estafa con el activo digital ha provocado una merma en la popularidad de su hermano.

Según Hugo Alconada Mon, también periodista de ´La Nación`, Karina Milei "protagonizó las negociaciones" relacionadas con la promoción de $LIBRA y "discutió" el borrador de un "acuerdo de asociación" con Hayden Mark Davis, el norteamericano detrás de la criptomoneda. El escándalo estalló cuando el presidente promovió el activo digital en su cuenta de X, para luego tratar de despegarse. Entre una y otra comunicación en la red social se había consumado una estafa de más de 100 millones de dólares.

