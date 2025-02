Zelenski trata de doblar el pulso a Trump arropado por su Parlamento y las encuestas

Donald Trump dice que quiere poner fin a la guerra de Ucrania, y para ello ha escogido una estrategia dura: ser amable con el presidente ruso Vladímir Putin (al que describe con aprecio y cuyas líneas rojas defiende) y despectivo con el ucraniano Volodímir Zelenski. Puede tratarse de una técnica negociadora, consistente en sacar a Rusia de su aislamiento internacional a base de buenas palabras y, al mismo tiempo, ablandar a Ucrania para que baje sus expectativas.

Trump ha insultado a Zelenski de todos los modos posibles. Le ha llamado “dictador” por no celebrar las elecciones previstas para la pasada primavera, pospuestas por la guerra; ha dicho que es un mal cómico, a pesar de ser uno de los más populares en Ucrania y Rusia; y ha asegurado falsamente que tiene solo un 4% de aprobación de sus compatriotas, cuando en realidad está en el 63%. Le ha culpado del comienzo de la guerra, a pesar de que la invasión la ordenó Putin.

Zelenski ha aguantado el chaparrón. Ha respondido con datos al líder republicano y ahora se prepara para pasar página. Este viernes se reúne con Trump en la Casa Blanca. Se prevé que ambos firmen un acuerdo de cesión de derechos de explotación mineral de Ucrania a cambio de la ayuda militar prestada por Estados Unidos y, quizá, la continuación de la misma.

“El encuentro entre Trump y Zelenski es muy importante porque es el primero desde que Trump ha sido elegido”, dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Oleksandr Merezhko, diputado por el partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, y presidente de la mesa de exteriores de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania. “Espero que el contacto directo y cara a cara entre los dos ayude a subsanar cualquier malentendido, para mejorar el ambiente entre ambos y para iniciar un nuevo capítulo en nuestras relaciones”.

La legitimidad de Zelenski

Este viernes se verá a un lado a Zelenski, un presidente de un escaso metro setenta de altura y un futuro muy oscuro por delante, junto al corpulento presidente americano, veinte centímetros más alto, y en pleno fulgor de estreno de la nueva Administración. Pero el ucraniano llega a Estados Unidos aupado por el respaldo reciente de su establishment político y de su población.

Archivo - Volodimir Zelenski y Donald Trump. / Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency - Archivo

La Rada reafirmó este martes la legitimidad de Zelenski como presidente, en una resolución en la que se justifica que no se hayan celebrado aún las elecciones previstas. En un texto bautizado como “Declaración de apoyo a la democracia en Ucrania frente a la agresión de la Federación Rusa”, se recuerda que por la Constitución no se pueden realizar elecciones en plena ley marcial, declarada por la situación de guerra. Fue aprobado con el voto a favor de 268 y 12 abstenciones, del total de 401 diputados de la Rada actual.

“El partido de Poroshenko, Solidaridad Europea [principal opositor] no votó, pero siempre enfatizan que defienden la legitimidad del presidente”, explica Oleksandr Merezhko. “Todos los partidos de la Rada han acordado que habrá elecciones seis meses después de que se levante la ley marcial”.

Afirman que no hay garantías suficientes ni de seguridad ni para la presencia de observadores internacionales, además de que parte de la población está fuera del país o en zonas ocupadas.

Sanciones a la oposición y prohibición de partidos

El pasado 14 de febrero, el Consejo de Seguridad Nacional, controlado por Zelenski, decretó 17 sanciones en contra del expresidente y principal opositor, Petro Poroshenko. Bloquearon sus activos empresariales y le prohibieron realizar operaciones comerciales nacionales o internacionales, entre otras medidas. Los críticos han interpretado la medida como un intento de Zelenski de acabar con su opositor de cara a unas futuras elecciones.

Además, muchos partidos están fuera de la Rada. Poco después de comenzar la guerra, Zelenski ordenó, usando la ley marcial, la prohibición hasta el final del conflicto de 11 partidos, por sus conexiones con la Federación de Rusia. El principal fue Plataforma de Oposición - Por la Vida, principal partido de la oposición, liderado por un oligarca amigo de Putin, que tenía 44 de los 450 escaños. También se ilegalizaron partidos de izquierda socialista y comunistas.

En la actualidad hay cuatro grandes facciones en el Parlamento ucraniano: siervos del Pueblo, el partido de Zelenski; Solidaridad Europea, el de Poroshenko y Holos, explica el mencionado diputado.

Apoyo creciente del 63%

Poco después de que Trump asegurara que Zelenski tiene solo un “4% de apoyo”, la principal empresa encuestadora de Ucrania, el Kyiv International Institute of Sociology, publicó un sondeo realizado entre noviembre y enero en el que se mostraba que, en realidad, el 63% de los ucranianos aprueban a Zelenski como presidente (el 26% le apoyan por completo y el 37% tiende a simpatizar con él). Es una cifra que sube respecto a la de 2024. Solo el 14% dice que lo desaprueban del todo y el 18% tiende a desaprobarlo. La encuesta no ha podido realizarse por razones obvias en las zonas del este del país ocupadas por Rusia. Siete de cada diez le consideran una persona inteligente. Zelenski ganó las elecciones de 2019 con un inédito apoyo del 75% de los votantes. El resto fue para el expresidente Petro Poroshenko, del partido Solidaridad Europea.

También hay datos sobre cómo quieren los ucranianos que se gestionen unas posibles elecciones. “En mayo del 2024, el 70% decía que quería que la situación se quedara como está, con Zelenski presidente hasta que termine la ley marcial y, justo tras la suspensión, elecciones presidenciales”, explica Tymofii Brik, rector de la Kiev School of Economics. “Un 11% cree que la ley marcial debe suspenderse durante tres meses”, afirma, usando datos del Kyiv International Institute of Sociology.

Zelenski sigue siendo el presidente más popular, pero eso no le garantiza la victoria. Tres de cada diez encuestados están dispuestos a votarle en primera ronda, cinco puntos por encima de su opositor Poroshenko. Hay otras figuras muy populares, como el general Valerii Zaluzhnyi, ex comandante en jefe y ahora embajador de Ucrania en Reino Unido. Él asegura que no tiene ambiciones políticas, pero podría ser una figura renovadora en unas elecciones.

Tras la invasión rusa a gran escala, se ha producido un efecto en Ucrania conocido como “rally round the flag”. Un alineamiento temporal en torno a la figura del presidente. Con esa legitimidad va a negociar Zelenski este viernes el futuro de Ucrania con Trump en la Casa Blanca.