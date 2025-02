Hunter Schafer, actriz trans de 'Euphoria', denuncia el cambio de género en su pasaporte tras la orden ejecutiva de Trump

La actriz trans Hunter Schafer ha denunciado el cambio de género de su pasaporte a masculino, años después de que se le reconociera la identidad de género femenina oficialmente, tras las políticas de Donald Trump. La protagonista de 'Euphoria' fue a tramitar su nuevo pasaporte y, al hacerlo, le marcaron el género masculino.

Según la actriz, esta situación es una consecuencia directa de una orden ejecutiva firmada por Trump el primer día de su mandato, donde se reconocían solamente los géneros masculino y femenino asignados al nacer. "Estos sexos no son cambiables y están basados en una realidad fundamental e incontrovertible", detallaba la medida.

"No hago este post para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo. Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder", comenta Schafer en un vídeo en sus redes sociales.

Aunque ella reconoce su privilegio como mujer trans y blanca, a partir de ahora tendrá que batallar con situaciones complicadas: "No me importa que hayan puesto una 'M' en mi pasaporte. No cambia nada sobre mí o mi identidad trans. Sin embargo, sí dificulta un poco la vida", apunta la intérprete.

"Estoy bastante segura de que va a venir junto con tener que revelar mi identidad a los agentes de patrulla fronteriza, mucho más a menudo de lo que me gustaría o es realmente necesario. Y pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que esto les podría estar sucediendo", añade la joven de 26 años sobre los obstáculos que tendrá que superar a partir de ahora.