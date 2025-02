Sánchez "exige" a Trump y Putin la "participación activa" de Ucrania y la UE en las conversaciones de paz

“Tenemos que dejar de subestimarnos a nosotros mismos. Europa es un proyecto político fuerte. Juntos representamos la primera economía del mundo. Tenemos capacidades, tenemos fortalezas”, dijo este lunes Pedro Sánchez en París, tras participar en la cumbre informal de países europeos convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, ante el vuelco en el escenario internacional, y en especial en la guerra de Ucrania, que ha supuesto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Preocupado como otros mandatarios por la posibilidad, alentada por los principales colaboradores del presidente de EEUU, de quedarse fuera de las conversaciones de paz que ahora empiezan a dar sus primeros y tímidos pasos, el presidente del Gobierno ha lanzado una “exigencia” a Vladimir Putin y Trump, al que ha evitado citar: tanto la UE como Ucrania deben "participar" en esas negociaciones desde el inicio.

“Se abre una oportunidad. EEUU está sentando las bases de unas conversaciones que deriven en la paz. Les damos la bienvenida. Pero no debe ser un cierre en falso”, señaló Sánchez un día antes de que los jefes de la diplomacia de EEUU y Rusia se reúnan este martes en Arabia Saudí para hablar de Ucrania sin la presencia de la UE ni de Kiev.

“No es la primera vez que Putin anexiona territorios que le son ajenos. La paz tiene que ser duradera y justa. Eso significa que tiene que contar con Ucrania y con la UE. Se exige una participación activa de la UE y de Ucrania. Esa paz debe reforzar el derecho internacional, consolidar el respeto a la integridad territorial, que es lo que puso Putin en cuestión, y finalmente el resultado de esa paz debe traer una UE más fuerte. Ante las adversidades, necesitamos más Europa”, continuó el jefe del Ejecutivo español, defendiendo una vez más la entrada de Ucrania en la UE.

Mayor esfuerzo en defensa y seguridad

La cita de este lunes en París tuvo un carácter "informal", y por lo tanto de ella no salió “ningún acuerdo”, subrayó el líder socialista, pero su importancia en un momento tan turbulento no es ni mucho menos menor. Junto a Sánchez y Macron, participaron los jefes de Gobierno de Italia (Giorgia Meloni), Polonia (Donald Tusk), Alemania (Olaf Scholz), Países Bajos (Dick Schoof), Dinamarca (Mette Frederiksen) y, pese a estar fuera de la UE, el primer ministro del Reino Unido (Keir Starmer). También acudieron a la capital francesa los presidentes del Consejo Europeo, António Costa; de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Todos ellos alineados con la ayuda a Ucrania, algo que no ocurre entre todos los estados miembros de la UE, donde conviven sentimientos más cercanos a Rusia, como los del Ejecutivo húngaro.

“Si miramos con perspectiva y recordamos los primeros momentos de la invasión, todo este esfuerzo está dando resultados. Ucrania continúa resistiendo. Entonces se hablaba de que la invasión iba a durar horas. Llevamos tres años apoyando a Ucrania. Ucrania necesita aún el apoyo de la comunidad internacional y en particular de Europa. Vamos a continuar apoyando a Ucrania mientras que continúe esta guerra que nadie quiso, salvo el invasor Putin”, dijo Sánchez, que al mismo tiempo defendió “flexibilizar las reglas fiscales para hacer un mayor esfuerzo en seguridad y defensa de Europa” y alejó el debate sobre el envío de tropas españolas, y del resto de países de la UE, a Ucrania para garantizar la paz.

“Todavía estamos en guerra, desgraciadamente. Todavía no se han dado las condiciones de paz para que podamos empezar a pensar en ese diseño”, zanjó el presidente del Gobierno español, antes de insistir en que ese eventual esfuerzo deberá ser “solidario entre todos los aliados”.