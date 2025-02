Putin consigue arrancar de Trump sus principales reivindicaciones antes incluso de iniciar la negociación

Carl Bildt, exprimer ministro y exministro de Exteriores de Suecia, ha resumido en un post el sentir general de los analistas un día después de que comenzaran a desvelarse los planes de la nueva Administración estadounidense respecto a la guerra en Ucrania. "Ciertamente, es un enfoque innovador en unas negociaciones realizar las principales concesiones antes incluso de que estas comiencen". Y es que el presidente Donald Trump, presentado por su secretario de Defensa Pete Hegseth como "el mejor negociador del mundo", ha aceptado ya públicamente las grandes reivindicaciones planteadas por el régimen de Vladímir Putin para un alto el fuego: cesión de territorio, veto a la entrada del país eslavo en la OTAN y despliegue de tropas europeas de interposición que no estarán cubiertas por el paraguas de defensa transatlántico, Y todo ello, mientras el Kremlin sigue sin moverse un ápice de su narrativa de "desnazificar" Ucrania, lo que, en el vocabulario del Kremlin equivale, en opinión de expertos como Nicolás de Pedro, investigador en el Institute for Statecraft, a la no aceptación del país eslavo como una nación soberana e independiente capaz de decidir sus alianzas y futuro.

De Pedro cree que la falta de experiencia de los nuevos dirigentes estadounidenses va a jugar claramente, en los meses a seguir, en favor de los representantes del Kremlin, al tiempo que recuerda la demostrada capacidad del presidente ruso de seducir a su homólogo estadounidense y llevarle a su terreno mediante halagos y tácticas de exespía experto en reclutar a colaboradores. Hegseth, un antiguo presentador de televisión, "intenta transmitir una imagen de fortaleza", pero en opinión de este analista, sus futuros interlocutores en el bando ruso le llevan mucha ventaja a la hora de mantener complicadas negociaciones de paz. En el último mes, el líder del Kremlin se ha embarcado en una intensa campaña de loas y alabanzas hacia su homólogo estadounidense que parece estar dando resultados, y logrando que Washington contemple el conflicto ucraniano con lentes rusas. "Putin está llevando a cabo un juego muy inteligente; está invirtiendo al 100% en un esfuerzo de seducir a Trump", ha declarado a 'The New York Times' Tatiana Stanovaya, del centro Carnegie en Berlín. Al margen de las grandes cesiones obtenidas en las últimas horas, el Kremlin ha logrado una demanda menor: apartar de las negociaciones a quien había nombrado como su representante especial para Ucrania, el general Keith Kellogg, quien había defendido la posibilidad de incrementar las sanciones contra Rusia.

Merma seguridad europea

Los planes de Trump para el país eslavo tienen una implicación directa en la Unión Europea y en la arquitectura de seguridad del Viejo Continente. Todos los analistas coinciden en destacar que implican una sustancial merma del compromiso del vínculo transatlántico de defensa, posibilitando incluso que en un futuro, el Kremlin se sienta tentado a testear la vigencia del artículo 5 del Tratado de Washington, que establece que un ataque arado contra un estado miembro de la OTAN será considerado como un ataque a toda la alianza. "Quizás no suceda pronto, para que Moscú no deje en mal lugar a Trump, pero es una posibilidad muy real: Finlandia, los Bálticos o Polonia saben que los siguientes", valora de Pedro. La Rusia de Putin "es un país inmerso en una lógica de guerra y ya no va a detenerse ni dar marcha atrás", previene este experto.

Yevhén Fedchenko, director de la página web de verificación 'Stop Fake', considera que las intenciones del Gobierno estadounidense respecto a Ucrania y a la OTAN colocan a la UE "en idéntica posición respecto a Rusia" que su país, Ucrania. Y que la posibilidad de que las amenazas que se ciernen sobre el Viejo Continente se hagan realidad va a depender de la respuesta de los Veintisiete a los desafíos actuales. En este sentido, Fedchenko valora positivamente el comunicado conjunto emitido por los ministros de Exteriores de los países de más peso de la Unión -Polonia, Italia, España, Francia y Alemania- junto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y al jefe de la diplomacia británica expresando su disposición a incrementar su ayuda a Ucrania, rechazando cualquier opción de paz que no respete "la Carta de la ONU" y estableciendo un paralelismo entre la seguridad de Ucrania y la seguridad del continente europeo.

