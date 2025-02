Guerra de Ucrania, hoy en directo | Rusia asegura haber tomado otras dos localidades en el este de Ucrania

Zelenski dice estar dispuesto a negociar cara a cara con Putin para poner fin a la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha mostrado dispuesto a sentarse cara a cara con el presidente ruso, Vladími Putin, para poner fin a la guerra, según dijo en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan ofrecida por el líder ucraniano desde Kiev. "Si ese es el único formato en el que podemos traer la paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder más gente, por supuesto, aceptaremos ese formato", dijo Zelenski, que agregó que no será "amable con Putin". "Lo considero un enemigo y, sinceramente, creo que él también me considera a mí su enemigo", remachó.