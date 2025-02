El Gobierno griego declara el estado de emergencia en Santorini por la oleada de terremotos

El Gobierno griego declaró este jueves el estado de emergencia en Santorini debido a la oleada de sismos de magnitud de hasta 5,2 que sacuden la isla desde hace casi dos semanas, lo que ha provocado la huida masiva de sus habitantes.

El estado de emergencia, anunciado hoy por Protección Civil en un comunicado, permanecerá en vigor al menos hasta el próximo 1 de marzo y se declara con el fin de atender de manera inmediata cualquier necesidad urgente que se haya presentado en la isla.

Según el portal News247, la declaración hace posible la rápida construcción de infraestructura para salvaguardar la estabilidad de la caldera volcánica de la isla sin licitación pública u otros requisitos previstos por la ley en situaciones normales.

El profesor de Gestión de Desastres Naturales, Efthimis Lekkas, ya avisó este miércoles de que existe un "alto riesgo" de que se registren deslizamientos de tierra a lo largo de toda la caldera, al borde de la cual está construida la capital de Santorini, Fira, y uno de sus pueblos más grandes, Oia.

Durante los últimos días, al menos 11.000 personas han abandonado la isla por temor a que se produzca un sismo mayor y los únicos que permanecen son muy pocos turistas junto a unos 4.000 residentes.

Santorini, que normalmente recibe más de tres millones de turistas al año, cuenta de forma oficial con unos 15.000 residentes, aunque se calcula que otras 10.000 personas viven allí sin estar registradas.

Más de 6.400 sismos se han registrado en la zona marítima entre Santorini y Amorgos entre el 26 de enero y el 3 de febrero, de los cuales unos 800 tuvieron una magnitud mayor a 2,5, según el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Atenas.

Los terremotos no han cesado este jueves. Decenas de sismos de una magnitud entre 1,2 y 4,6 sacuden aproximadamente cada 10 minutos estas dos islas del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien ha pedido repetidas veces a los isleños que "mantengan la calma", acudirá mañana viernes a Santorini junto con el ministro de Protección Civil, Vasilis Kikilias, informó hoy la emisora SKAI.

Los equipos de emergencia que se encuentran en la isla se han reforzado durante las últimas horas.

Un helicóptero y cuatro barcos de la Guardia Costera, además de 21 embarcaciones como remolcadores, grandes pesqueros y ferris, están en alerta en la zona.

Mientras, la Unión Central de las Cámaras de Comercio de Grecia (KEEE) pidió este jueves al Gobierno "apoyar económica e institucionalmente" a los habitantes de Santorini, ya que calculan que los sismos tendrán un impacto negativo a medio y largo plazo en la economía de la isla, cuyo principal motor es el turismo.

La mayoría de los sismólogos y geólogos indican que las posibilidades de que se registre un terremoto de una magnitud mayor a 6 son pocas, aunque coinciden en que probablemente los sismos seguirán sacudiendo la isla durante algunas semanas, quizás meses.

Esta actividad sísmica se debe al movimiento de placas tectónicas en la falla submarina de Ánydros, situada entre Santorini y Amorgos, y no a los dos volcanes de la zona, si bien esto no significa que los temblores no pueden reavivar la actividad volcánica, según los expertos.