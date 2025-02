En directo | Guerra en Oriente Próximo: Hamás asegura que ya ha comenzado la segunda fase de negociaciones de alto el fuego

Arabia Saudí contradice a Netanyahu: "No habrá relaciones diplomáticas sin Estado palestino independiente"

Las autoridades saudíes han insistido en que "no establecerán relaciones diplomáticas con Israel sin el establecimiento de un Estado palestino independiente", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya asegurado este martes desde Washington que "la paz" entre estos dos países "no solo es posible, sino que va a ocurrir". "Arabia Saudí no detendrá su trabajo incansable hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital, y el Reino no establecerá relaciones diplomáticas con Israel sin eso", ha aseverado el Ministerio de Exteriores saudí.