En directo | Guerra en Oriente Próximo: Hamás y la Yihad Islámica liberan a siete rehenes en escena caótica en el sur de Gaza

Cisjordania se vuelca en recibir al líder miliciano Zakaria Zubeidi, liberado por Israel

El líder miliciano palestino Zakaria Zubeidi se dio un baño de masas este jueves tras su liberación en el Centro Recreativo de Ramala, en Cisjordania ocupada, en el tercer canje de prisioneros por rehenes israelíes de la tregua en la Franja de Gaza.

"He venido con mis primos para ver la liberación de Zakaria. No tenía ninguna intención de venir pero cuando me enteré de que lo liberaban ni me lo pensé", dijo a EFE Amir, un joven palestino que ha conducido durante hora y media para poder presenciar el momento.

Muchos de los presentes en el centro recreativo contaban una historia similar.

Zubeidi, que lideró las Brigadas de los Mártires de al Aqsa (el brazo armado de Fatah) en la década de 1990, saltó a la fama cuando protagonizó una espectacular escapada de prisión en 2021 junto a otros cinco prisioneros. Fue arrestado de nuevo pocos días después.