Biden da en sus últimas horas de presidencia perdones preventivos ante la posible venganza de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado este lunes solo unas horas antes de abanonar la Casa Blanca y pasar el testigo a Donald Trump perdones preventivos al general Mark Milley, el doctor Anthony Fauci y los integrantes y testigos del comité especial del Congreso que investigó el asalto al Capitolio. Se trata de un gesto sin precedentes conocidos y que subraya lo extraordinario de la situación política que vive el país con el regreso a la Casa Blanca del republicano. Este en campaña señaló repetidamente a quienes considera que lo han agraviado los últimos años, sin detallar qué delitos supuestamente han cometido, y ha prometido que rendirán cuentas, una amenaza que su asesor Stephen Miller volvía a renovar el mismo domingo en el mitin que ofreció Trump antes de la toma de posesión.

Milley es un general que fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa en la primera Administración de Trump, resistió varias de sus órdenes y ha definido como “fascista” y comparado con Hitler al mandatario, que ha llegado a decir que el militar “debería ser ejecutado”. Fauci fue una de las autoridades sanitarias más visibles en la pandemia de Covid y ha sido posiblemente la persona más demonizada por Trump y todo el movimiento conservador. El Comité especial del Congreso lo integraron demócratas y también republicanos y Trump ha dicho que deberían ser perseguidos por “traición”. Su mayor obsesión es Liz Cheney, la republicana que luego fue castigada por el partido y en la última campaña dio su apoyo a Kamala Harris.

El perdón de Biden incluye también a policías del Capitolio y de Washington que testificaron ante el comité.

Los argumentos

“Nuestra nación se apoya cada día en servidores públicos dedicados y abnegados, son la savia de nuestra democracia. De forma alarmante, están siendo sujetos a amenazas e intimidaciones por cumplir fielmente sus deberes”, ha escrito Biden en el anuncio de su decisión, que sirve a modo de escudo preventivo ante posibles imputaciones.

“Creo en el estado de derecho y soy optimista respecto a que la fuerza de nuestras instituciones legales acabará prevaleciendo sobre la política, pero estas son circunstancias excepcionales y no puedo de buena fe no hacer nada”, ha escrito también en el comunicado, en el que alerta de “investigaciones sin base y motivadas políticamente”.

La polémica

El paso dado por Biden no tiene precedentes legales conocidos y no está exento de controversia, como ya sucedió cuando el mes pasado concedió un polémico perdón a su hijo Hunter, criticado incluso por muchos demócratas. Aunque el presidente en su anuncio de este lunes recuerda que el perdón preventivo no implica que sus beneficiarios hicieran nada malo, y afirma que “de hecho hicieron lo correcto”, hay incluso algunos de los beneficiados que habían rechazado la idea del perdón por el precedente que sienta y porque pudiera transmitir la imagen de que sí hicieron algo mal.

“En cuanto aceptas el perdón da la impresión de que eres culpable de algo”, le decía este mes a CNN Adam Kinzinger, el otro republicano que formó parte del comité. “Es el precedente equivocado”, decía a la cadena Adam Schiff, el demócrata que lideró la investigación durante el primer impeachment a Trump. “No quiero ver a cada presidente a partir de ahora dando una vasta categoría de perdones a miembros de su administración cuando se marcha”.