Condenado a prisión el responsable de una plataforma de víctimas del terremoto de Marruecos por sus críticas a las autoridades

El responsable de una asociación de víctimas del terremoto de Marruecos de 2023 ha sido condenado a tres meses de cárcel acusado de "difamación, insulto y publicación de acusaciones falsas destinadas a violar la privacidad". Esta condena se produce por las críticas que había vertido contra la gestión que se está realizando en la reconstrucción de las zonas azotadas por el seísmo, según ha apuntado su abogado a la agencia AFP. Said Ait Mahdi, que se encontraba en prisión provisional desde el 23 de diciembre del año pasado, también tendrá que pagar unos 1.000 euros en concepto de multa e indemnizaciones.

En el momento de conocer la sentencia, el pasado lunes, decenas de personas se concentraron delante del tribunal de Marrakech para pedir su absolución. Muchos de ellos, que llegaron desde las zonas afectadas por el terremoto, portaban pancartas en las que se podía leer "Basta de corrupción, por un futuro limpio y transparente" o "Un techo para cada vida, la dignidad no tiene precio". Otras tres personas que también estaban siendo juzgadas junto a Said han sido absueltas, explica el medio 'Hespress'. Según este diario, Said y sus compañeros fueron denunciados por tres funcionarios de la zona, entre ellos el gobernador de región de Al Haouz, el epicentro del terremoto.

"Consideramos que es una condena injusta", explica El Mokhtar Benredouan, del comité creado tras la condena a Said. "Es un militante defensor de los derechos humanos que ha organizado varias manifestaciones para pedir a la administración pública que se acelere la reconstrucción". Defienden que la denuncia que interpusieron los funcionarios tenía el objetivo de limitar su actividad y que no se llevaran a cabo más manifestaciones.

La reconstrucción

El terremoto causó la muerte a cerca de 3.000 personas en una región montañosa del Atlas marroquí. Un año y cuatro meses después, muchos de los afectados se baten entre la frustración y la indignación por la lentitud de la reconstrucción y las ayudas, denuncian. Parte de ellos continúan viviendo en tiendas de campaña de plástico o barracones improvisados. Aunque la reconstrucción ya ha empezado en muchos puntos, todavía hay parte de los afectados que lamentan la tardanza de las ayudas.

Según informó el Gobierno marroquí, el pasado mes de setiembre, unas 88.000 familias han percibido ayudas para la reconstrucción, más de la mitad habían recibido solo la primera fase de la subvención y cerca de 1.000 habían completado el importe total. Después del terremoto, las autoridades anunciaron que las subvenciones serían de 80.000 (7.700 euros) dírhams para la rehabilitación de viviendas parcialmente derrumbadas y 140.000 (13.500 euros) para las casas completamente destruidas.

Protestas de los afectados

Uno de los principales motivos de indignación de los vecinos de la zona afectada, según explicaron cuando se cumplió un año del terremoto, es que muchos de ellos solo han recibido la ayuda de 80.000 dírhams, y que no es suficiente. Relatan que aunque sus casas no se derrumbaron, las tuvieron que rehacer de cero porque estaban muy dañadas. Otra de las críticas de los vecinos es el encarecimiento de los materiales de obra para levantar de nuevo sus hogares, una obra que supera la subvención que reciben. Este último año, los afectados han protagonizado protestas en diferentes pueblos, como en Amizmiz, afectado por el seísmo. El pasado mes de diciembre, un grupo de víctimas se trasladaron hasta Rabat para protestar en frente del Parlamento para reclamar soluciones ante la angustia que viven.