Kai Trump: así es la nieta mayor, 'influencer' y golfista que adora a su abuelo, Donald Trump

Donald Trump (78) está a punto de regresar a la Casa Blanca. El próximo 20 de enero tendrá lugar la ceremonia de investidura, a la que el nuevo presidente acudirá seguro con todo su clan: tiene cinco hijos de tres mujeres diferentes y 10 nietos. La mayor, y la que se ha hecho más popular, es Kaia Madison, que a sus 17 años ha comenzado a disputar la popularidad a otras mujeres de la famosa de la familia, como la propia esposa del presidente, Melania, y su hija Ivanka.

La joven es la primogénita del primogénito del próximo presidente, Donald Trump Jr. (46 años), actualmente casado con la abogada Kimberly Guilfoyle. Antes lo estuvo con la rica heredera Vanessa Kay. Se separaron en 2018, y la joven, junto al resto de los hijos de la pareja -Donald III (15), Tristan Milos (13), Spencer Frederick (12) y Chloe Sophia (10)- se trasladaron con su madre a Florida.

'Influencer' y amante del golf como su abuelo, y con varios premios en su palmarés-, Kai es la viva imagen de una chica rica con éxito, millones y férreos valores tradicionales, como ella misma explica en sus redes sociales.

Kai con su abuelo, Donald Trump. / Instagram

"Cariñoso y amoroso"

Fue en la Convención Nacional Republicana celebrada en julio, en Milwaukee, en la que fue reelegido como candidato el partido a la presidencia, y a la que acudieron todos los miembros de la familia, donde Kai acaparó los focos. En el estrado, hizo un tierno discurso sobre el lado más personal de su abuelo, que definió como un hombre "cariñoso y amoroso". A su juicio, "los medios de comunicación hacen que parezca una persona diferente" y "realmente quiere lo mejor para este país. Y luchará todos los días para que Estados Unidos vuelva a ser grande", explicó al auditorio.

Kai ha acompañado a su abuelo en mítines y actos públicos, como bien saben sus casi 900.000 seguidores en Instagram, ya que la joven sube muchas fotos con él, y su amigo Elon Musk, disfrutando de una soleada jornada en el campo de golf. En otras fotos muestra sus impecables estilismos muy del estilo 'preppy' (las prendas básicas, polos, colores pastel, estampados de cuadros y bordados que suelen vestir los jóvenes de las universidades más influyentes de la costa este).

Kai, durante su intervención en la Convención Nacional del partido Republicano, el pasado julio, en Milwaukee. / Instagram

Enlace con los Z

Va sobrada de estilo y carisma, lo cual la convierte en una estupenda baza para conectar a los jóvenes de la Generación Z con el casi octogenario nuevo presidente, al que admira profundamente: "Nos inspiras a todos. Te quiero, abuelo", junto a un carrusel de fotos a su lado.

La investidura, desde dentro

Kai ha explicado que planea filmar la investidura de su abuelo, ofreciendo a sus fans una "visión desde dentro" de uno de los acontecimientos más seguidos en el mundo entero.

También ha comentado en su canal de YouTube que está excitada ante la llegada de ese día: "Normalmente no me pongo nerviosa por ciertas cosas, pero la investidura... no estoy nerviosa, simplemente emocionada. Tengo mariposas en el estómago, estoy deseando que llegue". Lo único que le estresa un poco es la elección del mejor 'look', ya que sabe que todo el mundo estará pendiente de la ceremonia en el Capitolio.

En un vídeo, Kai comparte algunos de sus planes para el próximo lunes: "No puedo dar muchos detalles, pero vamos a intentar capturar tantos momentos como podamos para mi canal". "Va a ser realmente genial y será una experiencia increíble y estoy muy feliz de poder filmarlo y recordarlo en el futuro, especialmente cuando sea mayor". Su intención es ofrecer ángulos exclusivos en el recorrido por la Casa Blanca.

En el mismo clip, confiesa que tiene grandes esperanzas en el mandato de su abuelo: "Creo que estos próximos cuatro años van a ser los mejores cuatro años que EEUU haya tenido en mucho tiempo. Estoy muy feliz por él", concluye

Kai nació en mayo de 2007 en Nueva York, y fue bautizada como Kai en honor a su bisabuelo materno, el músico de jazz danés Kai Ewans.

Estudia en Palm Beach, en la Benjamin School, una de las escuelas más famosas de la zona, donde también estudian, por ejemplo los hijos de Tiger Woods.

En sus redes ya ha anunciado que cuando acabe la secundaria estudiará en la Universidad de Miami, donde estará en el equipo de golf.

En una sesión de preguntas de su canal de YouTube ha confesado que es fan de la serie de misterio adolescente de Netflix 'Outer Banks', y que su actor favorito es Drew Starkey.