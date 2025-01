En directo | Nicolás Maduro asume su tercera presidencia de Venezuela

Los padres del periodista venezolano Julio Balza exigen su liberación

Los padres del periodista venezolano Julio Balza, miembro del equipo de María Corina Machado detenido tras la protesta opositora del jueves en Caracas, exigieron su liberación, ya que -aseguran- "no ha cometido delito alguno" y "no es un terrorista". "Fue detenido ayer saliendo de la marcha de la convocatoria de María Corina. Él, como trabajador de la prensa, acudió con su hermano y fueron abordados (...) por unos señores encapuchados (que) se los llevaron. A mi otro hijo lo liberaron, a él lo dejaron, no se sabe dónde, no se saben sus condiciones, no sabemos nada", explicó Rosa Marlene Maldonado, madre del periodista.