En directo | Guerra en Oriente Próximo: última hora del conflicto en Siria, Israel, Gaza y el Líbano

Trump amenaza con el "infierno" si Hamás no libera a los rehenes antes de asumir el poder

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con que "estallará el infierno en Oriente Próximo" si el grupo islamista Hamás no libera a los rehenes antes de que asuma el poder el próximo 20 de enero. "Si no están de vuelta para cuando asuma el cargo, estallará el infierno en Oriente Próximo, y no será bueno para Hamás, ni será bueno, francamente, para nadie. Estallará el caos", afirmó Trump durante una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.